Topic followed successfullyGo to BHku
MND pertahan kesahihan kutipan bayaran agensi pemerintah
MND pertahan kesahihan kutipan bayaran agensi pemerintah
Parlimen lulus Rang Undang-Undang Statut (Pindaan Pelbagai) pada 7 Mei selepas perbahasan sengit
May 13, 2026 | 2:17 PM
MND pertahan kesahihan kutipan bayaran agensi pemerintah
Parlimen meluluskan Rang Undang-Undang Statut (Pindaan Pelbagai) pada 7 Mei selepas perbahasan sengit. - Foto ST
Kementerian Pembangunan Negara (MND) pada 12 Mei berkata caj yang dikenakan empat agensi pemerintah bagi perkhidmatan, seperti mempercepatkan pemeriksaan bangunan adalah sah dan wajar, walaupun tidak diperuntukkan dalam perundangan.
Dalam satu hantaran media sosial, MND berkata undang-undang baru yang diluluskan di Parlimen minggu lalu bertujuan memberikan penjelasan lanjut mengenai kedudukan undang-undang serta memastikan ketelusan dan kepastian bagi urus niaga masa hadapan.
Laporan berkaitan
WP pertikai kesahihan yuran kutipan agensi MNDMay 7, 2026 | 9:26 PM
Penyata kewangan AHPETC diberi kepada ParlimenJul 15, 2024 | 2:22 PM