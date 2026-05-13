Kementerian Pembangunan Negara (MND) pada 12 Mei berkata caj yang dikenakan empat agensi pemerintah bagi perkhidmatan, seperti mempercepatkan pemeriksaan bangunan adalah sah dan wajar, walaupun tidak diperuntukkan dalam perundangan.

Dalam satu hantaran media sosial, MND berkata undang-undang baru yang diluluskan di Parlimen minggu lalu bertujuan memberikan penjelasan lanjut mengenai kedudukan undang-undang serta memastikan ketelusan dan kepastian bagi urus niaga masa hadapan.