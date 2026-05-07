WP pertikai kesahihan yuran kutipan agensi MND
Caj pentadbiran kini perlu ditetapkan secara rasmi di bawah undang-undang
May 7, 2026 | 9:26 PM
Persoalan mengenai kesahihan kutipan yuran oleh agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Negara (MND) menjadi tumpuan utama perbahasan Rang Undang-Undang Statut (Pindaan Pelbagai) di Parlimen pada 7 Mei.
Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi, dalam ucapan pembukaannya menjelaskan bahawa yuran dan caj yang sebelum ini dianggap sebagai caj pentadbiran, kini perlu ditetapkan secara rasmi sebagai perundangan.
