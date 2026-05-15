MOE bantu operator bas sekolah, pelajar FAS tidak terjejas akibat kenaikan tambang
May 15, 2026 | 7:26 PM
Pengendali bas sekolah akan diberi kelonggaran untuk menaikkan tambang sehingga tahap tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan (MOE) jika harga bahan api kekal tinggi pada Julai. - Foto ST
Pengendali bas sekolah bakal menerima suntikan dana tambahan bagi Mei dan Jun, merangkumi 20 peratus daripada hasil tambang mereka.
Menerusi kenyataan media pada 15 Mei, Kementerian Pendidikan (MOE) menegaskan bahawa sokongan interim tersebut telah bermula sejak April.
