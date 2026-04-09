MOM siasat kes pekerja mati di limbungan kapal Tuas
Apr 9, 2026 | 4:12 PM
Kejadian tersebut berlaku di tapak kerja syarikat luar pesisir dan marin, Seatrium, di 80 Tuas South Boulevard. - Foto SEATRIUM
Seorang pekerja meninggal dunia di limbungan kapal di Tuas pada 6 April selepas ditemui tidak sedarkan diri di dalam paip keluli tahan karat.
Kementerian Tenaga Manusia (MOM) sedang menyiasat kejadian tersebut.
