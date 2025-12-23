Seatrium kata ia akan tetap menghantar kapal pada 28 Februari 2026 dan menerima bayaran pendahuluan. - Foto MAERSK SUPPLY SERVICE

Seatrium sedang pantau keadaan susulan langkah Trump henti projek tenaga angin Tiada perubahan pada resolusi yang diumum pada 22 Dis bahawa ia akan hantar kapal kepada sekutu Maersk

Pakar luar pesisir, marin dan tenaga, Seatrium berkata ia memantau dengan teliti keadaan di Amerika Syarikat, selepas berita tersebar bahawa pentadbiran Encik Donald Trump membekukan semua projek tenaga angin luar pesisir utama di sana.

Sebagai respons kepada pertanyaan The Straits Times pada 23 Disember, Seatrium berkata tidak akan ada perubahan pada resolusinya yang diumumkan pada 22 Disember, bahawa ia akan menghantar sebuah kapal kepada sekutu Maersk dalam perjanjian yang menamatkan pertikaian kontraknya dengan gergasi perkapalan Denmark itu.

Yang dipertaruhkan ialah AS$360 juta ($465 juta), baki harga kontrak yang Seatrium katakan dalam pengumumannya pada 22 Disember, yang akan diterimanya selepas kapal, yang sudah 99.8 peratus siap itu, dihantar.

Kapal itu dijadualkan untuk dikerah bagi pemasangan turbin besar-besaran bagi projek Equinor’s Empire Wind di luar pantai New York – satu daripada lima projek ladang angin besar yang terjejas oleh arahan Amerika pada 22 Disember.

Seatrium juga memberitahu ST bahawa pembekuan projek tenaga angin luar pesisir Amerika adalah perkembangan berterusan dan ia akan terus memantau keadaan itu dengan teliti.

“Kami masih akan menghantar kapal itu pada 28 Februari 2026 dan menerima bayaran pendahuluan kami,” kata syarikat itu, sambil menambah bahawa pembeli mempunyai 10 tahun untuk membayar pinjaman, yang disokong gadai janji kapal tersebut.

Kedua-dua pihak telah bersetuju untuk sekutu Maersk membayar sebahagian daripada harga kontrak – AS$250 juta – menggunakan pinjaman berfaedah 10 tahun daripada Seatrium.

Anak syarikat Seatrium akan mempunyai gadai janji ke atas kapal tersebut, serta hak keutamaan pertama ke atas kapal dan akaun bank sekutu Maersk.

Seatrium juga memberitahu ST pada 23 Disember bahawa kapal itu tidak terhad bagi kegunaan di pasaran Amerika dan boleh digunakan semula atau dijual ke kawasan lain.

“Kami percaya kapal itu bernilai melebihi AS$250 juta,” tambah syarikat itu.

Arahan menyeluruh Presiden Amerika, Encik Trump pada 22 Disember menandakan peningkatan besar dalam tekanannya terhadap tenaga angin luar pesisir, satu bentuk tenaga yang telah lama dikritiknya.

Penggantungan projek itu boleh memberi kesan kepada pelaburan berbilion dolar, mengancam ribuan pekerjaan dan tenaga yang lebih murah bagi pengguna Amerika.

Pentadbiran Encik Trump menggantung pajakan bagi lima projek tenaga angin luar pesisir utama yang sedang dalam pembinaan atas apa yang dipanggil kebimbangan keselamatan negara.

Agensi berita Reuters melaporkan bahawa Jabatan Dalam Negeri Amerika berkata keputusan itu adalah hasil aduan Pentagon bahawa pergerakan bilah turbin besar bagi projek tenaga angin luar pesisir, serta menara pemantul tinggi yang menahannya, menyebabkan gangguan radar yang boleh menyukarkan untuk mengenal pasti dan mengesan ancaman keselamatan.

Penggantungan itu akan menjejaskan projek Angin Revolusi dan Angin Matahari Terbit oleh firma tenaga Denmark Orsted, projek Angin Angin 1 Rakan Kongsi Infrastruktur Avangrid dan Copenhagen, Angin Luar Pesisir Pantai Virginia Pesisir Pantai Dominion Energy dan projek Empire Wind 1 Equinor.

Maersk telah cuba membatalkan kontrak Seatrium pada Oktober.

Ini selepas pentadbiran Trump pada awal 2025 mengeluarkan arahan berhenti kerja pada salah satu projek.