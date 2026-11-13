Sebuah kapal yang berdaftar di Singapura telah “bertembung” dengan sebuah jambatan di New Jersey, Amerika Syarikat, pada pagi 13 November, menurut Penguasa Kelautan dan Pelabuhan (MPA).

Tiada kecederaan dilaporkan dalam kalangan orang awam mahupun anak kapal di atas kapal pengangkut pukal Strategic Alliance itu, tambah pihak berkuasa tersebut dalam satu kenyataan pada hari yang sama.

Insiden itu berlaku pada sekitar 2.15 pagi 13 November (waktu Singapura) dan melibatkan Jambatan Tacony-Palmyra sepanjang 1.1 kilometer, yang merentasi Sungai Delaware.

Jambatan tersebut tidak dapat ditutup akibat insiden itu, yang menyebabkan gangguan kepada lalu lintas antara Philadelphia dan New Jersey, menurut kenyataan Wakil Negeri Philadelphia, Ed Neilson, dalam satu hantaran Facebook sekitar jam 3.40 pagi pada 13 November (waktu Singapura).

Difahamkan, jambatan keluli itu mempunyai tiga lorong bagi kenderaan – dua lorong menghala ke Philadelphia dan satu lorong menghala ke New Jersey.

Menurut laporan dianggarkan semasa 2025, jambatan itu mampu menampung sehingga 72,600 kenderaan sehari.

Dalam kenyataannya, MPA menyatakan pihaknya difahamkan bahawa jambatan tersebut kini telah dibuka semula kepada lalu lintas kenderaan.

MPA menyatakan bahawa kapal tersebut – yang kini berlabuh dengan selamat di terminal Kinder Morgan di Pennsylvania – tidak mengalami kerosakan yang teruk. Pihaknya menambah bahawa tiada pencemaran marin dilaporkan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Sistem Microsoft mengalami kegencotan sejak awal pagi 13 November, sekali gus menjejas ribuan pengguna sejagat, termasuk di Singapura seperti PPIS.

Gangguan Microsoft: Operasi harian syarikat, pekerja tempatan terkawal

Nov 13, 2026 | 6:44 PM
ChildAid 2026, acara amal, kutipan dana

ChildAid 2026 kutip lebih $2.3j dalam acara amal pertama di luar bangunan

Nov 13, 2026 | 7:59 PM
Keluarga Encik Salamian Salbri (tengah), memanfaatkan bantuan Sokongan Kos Sara Hidup MUIS dengan membeli barangan dapur seperti minyak. Bersamanya ialah isteri beliau, Cik Norbaini Yusoff (kiri), dan Cik Norsyaqirah Salamian.

Bapa sebak anak pikul tanggungjawab sara 5 beranak

Nov 13, 2026 | 5:30 PM
Pengendali Skim Pemulangan Bekas Minuman (BCRS), memandang serius penipuan dan manipulasi sengaja terhadap mesin pemulangan, video tular, NEA

Pengendali skim pulang bekas minuman pandang serius penipuan lepas video tular

Nov 13, 2026 | 4:22 PM
lebuh raya pasir gudang

Pelebaran lebuh raya Pasir Gudang dijadual siap 24 Nov

Nov 13, 2026 | 3:29 PM
Wartawan Media Sosial, Amira Syaheera Azlan, membawa anda ke 1975 Avenue & Hotel, sebuah hotel baharu yang terletak hanya seberang tambak di Johor Bahru (JB).

Staycation mewah di JB: Bermalam di ‘kabin kelas pertama’ pesawat Boeing

Nov 13, 2026 | 2:34 PM
tukang jahit larkin

Tukang jahit Larkin rindu pelanggan S’pura yang kini kurang tempah baju 

Nov 9, 2026 | 5:30 AM
Umat Islam menunaikan solat istisqa secara berjemaah bagi memohon hujan di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, pada 25 Ogos 2026, ketika wilayah itu dilanda musim kering berpanjangan dan jerebu akibat kebakaran hutan dan tanah. Kira-kira 3,000 penduduk menyertai solat itu ketika Sumatera Selatan mencatat jumlah titik panas tertinggi di Indonesia, manakala lebih 9,300 kes jangkitan pernafasan akut direkodkan di Palembang dalam tempoh tiga minggu pertama Ogos.

Lebih 9,300 alami jangkitan pernafasan, penduduk Palembang solat istisqa mohon hujan

Aug 25, 2026 | 3:06 PM
Bakal bintang EPL?

Musim baru, bintang baru: 10 pemain EPL yang menarik perhatian

Aug 23, 2026 | 5:30 AM
Karya sastera tempatan disifatkan sebagai wadah terbaik bagi generasi muda mengenali akar budaya serta warisan Singapura, kata Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi (barisan pertama, dua dari kanan), semasa majlis pelancaran sastera tempatan pada 14 Ogos, di The Pod, Lembaga Perpustakaan Negara (NLB).

3 karya sastera baru selami sejarah, warisan S’pura

Aug 14, 2026 | 9:30 PM

MPA menambah bahawa ia sedang berhubung dengan syarikat pengurusan kapal tersebut serta pihak berkuasa Amerika yang berkaitan bagi mengenal pasti keadaan sebenar kejadian itu, dan akan menjalankan siasatan terhadap insiden tersebut.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Firma S’pura setuju penyelesaian AS$1 juta kes jambatan Baltimore runtuhOct 25, 2024 | 12:31 PM
kapaljambatan