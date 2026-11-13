Sebuah kapal yang berdaftar di Singapura telah “bertembung” dengan sebuah jambatan di New Jersey, Amerika Syarikat, pada pagi 13 November, menurut Penguasa Kelautan dan Pelabuhan (MPA).

Tiada kecederaan dilaporkan dalam kalangan orang awam mahupun anak kapal di atas kapal pengangkut pukal Strategic Alliance itu, tambah pihak berkuasa tersebut dalam satu kenyataan pada hari yang sama.

Insiden itu berlaku pada sekitar 2.15 pagi 13 November (waktu Singapura) dan melibatkan Jambatan Tacony-Palmyra sepanjang 1.1 kilometer, yang merentasi Sungai Delaware.

Jambatan tersebut tidak dapat ditutup akibat insiden itu, yang menyebabkan gangguan kepada lalu lintas antara Philadelphia dan New Jersey, menurut kenyataan Wakil Negeri Philadelphia, Ed Neilson, dalam satu hantaran Facebook sekitar jam 3.40 pagi pada 13 November (waktu Singapura).

Difahamkan, jambatan keluli itu mempunyai tiga lorong bagi kenderaan – dua lorong menghala ke Philadelphia dan satu lorong menghala ke New Jersey.

Menurut laporan dianggarkan semasa 2025, jambatan itu mampu menampung sehingga 72,600 kenderaan sehari.

Dalam kenyataannya, MPA menyatakan pihaknya difahamkan bahawa jambatan tersebut kini telah dibuka semula kepada lalu lintas kenderaan.

MPA menyatakan bahawa kapal tersebut – yang kini berlabuh dengan selamat di terminal Kinder Morgan di Pennsylvania – tidak mengalami kerosakan yang teruk. Pihaknya menambah bahawa tiada pencemaran marin dilaporkan.