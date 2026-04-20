MPA perluas kerjasama antarabangsa lindungi siber maritim
Apr 20, 2026 | 6:52 PM
Penguasa Kelautan dan Pelabuhan Singapura (MPA) menandatangani Memorandum Persefahaman (MOU) dengan Penguasa Kelautan dan Pelabuhan Hamburg (HPA) serta empat institut pengajian tinggi (IHL) dari Singapura dan Jerman. - Foto fail
Penguasa Kelautan dan Pelabuhan Singapura (MPA) telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MOU) dengan Penguasa Kelautan dan Pelabuhan Hamburg (HPA) serta empat institut pengajian tinggi (IHL) dari Singapura dan Jerman.
Empat IHL itu merangkumi Institut Teknologi Singapura (SIT), Universiti Teknologi dan Reka Bentuk Singapura (SUTD), Universiti Hamburg (UHH) dan Universiti Teknologi Hamburg (TUHH).