MSF permudah akses maklumat anak angkat bagi ibu bapa
Rangkaian ibu bapa angkat diperluas agar lebih ramai kanak-kanak jagaan negara ditempatkan dalam keluarga yang stabil
Apr 8, 2026 | 5:51 PM
Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF) sedang berusaha meningkatkan pengalaman ibu bapa angkat dengan menyediakan akses kepada maklumat pendidikan dan kesihatan anak angkat melalui portal digital. - Foto fail
Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF) sedang berusaha meningkatkan pengalaman ibu bapa angkat dengan menyediakan akses kepada maklumat pendidikan dan kesihatan anak angkat melalui portal seperti HealthHub dan Parents Gateway.
Demikian didedahkan Menteri Negara (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Ehwal Dalam Negeri), Encik Goh Pei Ming.
