Keluarga besar layak terima kredit $1,000 pada 28 Apr
Apr 6, 2026 | 5:36 PM
Skim tersebut memberikan $1,000 setiap tahun bermula dari tahun anak mencapai usia satu tahun hingga tahun anak mencapai usia enam tahun. - Foto ST
Keluarga besar yang layak akan menerima kredit $1,000 bagi setiap anak ketiga dan seterusnya yang merupakan warga Singapura berusia satu hingga enam tahun. Kredit ini akan disalurkan pada 28 April, bertujuan meringankan beban perbelanjaan harian mereka.
Kredit LifeSG Keluarga Besar adalah sokongan pemerintah kepada keluarga yang lebih ramai, membantu perbelanjaan isi rumah seperti barangan runcit, pengangkutan dan utiliti.
