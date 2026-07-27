NDP 2026: Khidmat kereta api, bas akan dilanjutkan pada malam Hari Kebangsaan

Beberapa perkhidmatan kereta api dan bas akan beroperasi lebih lewat malam 8 Ogos, malam Hari Kebangsaan. - Foto ST

Beberapa perkhidmatan kereta api dan bas akan beroperasi lebih lewat malam 8 Ogos, malam Hari Kebangsaan. - Foto ST

NDP 2026: Khidmat kereta api, bas akan dilanjutkan pada malam Hari Kebangsaan

NDP 2026: Khidmat kereta api, bas akan dilanjutkan pada malam Hari Kebangsaan

Pengguna pengangkutan awam yang pulang ke rumah pada malam Hari Kebangsaan boleh menjangkakan perkhidmatan kereta api dan bas yang dilanjutkan pada malam 8 Ogos.

Waktu operasi bagi kebanyakan laluan kereta api dan 53 perkhidmatan bas akan dilanjutkan pada malam tersebut, umum syarikat pengangkutan SMRT dan SBS Transit dalam kenyataan berasingan pada 27 Julai.

Di Laluan Utara-Selatan (NSL), kereta api terakhir dari stesen City Hall, menuju ke Jurong East dan Marina South Pier, akan berlepas pada 12.30 pagi.

Di Laluan Timur-Barat (EWL), kereta api terakhir dari stesen City Hall, menuju ke Pasir Ris dan Tuas Link, akan berlepas pada 12.30 pagi.

Di Laluan Circle (CCL), kereta api terakhir dari stesen Marina Bay, menuju ke stesen HarbourFront, akan berlepas pada 11.57 malam. Kereta api terakhir dalam arah bertentangan akan berlepas pada 11.30 malam.

Di Laluan Thomson-East Coast (TEL), kereta api terakhir ke stesen Bayshore akan berlepas dari stesen Woodlands North pada tengah malam. Kereta api terakhir dalam arah bertentangan akan berlepas pada 12.12 pagi.

Di Laluan Timur Laut (NEL), kereta api terakhir ke Punggol Coast akan berlepas dari stesen HarbourFront pada 12.30 pagi. Kereta api terakhir menuju ke arah bertentangan akan berlepas dari Punggol Coast pada tengah malam.

Perkhidmatan terakhir LRT Sengkang akan berlepas pada 1.06 pagi, manakala perkhidmatan terakhir LRT Punggol akan berlepas pada 1.09 pagi.

Di Laluan Downtown (DTL), kereta api terakhir menuju ke stesen Expo akan berlepas dari stesen Bukit Panjang pada 12.03 pagi. Kereta api terakhir dari stesen Expo akan berlepas pada 12.04 pagi.

Waktu operasi bagi LRT Bukit Panjang dan perkhidmatan Lapangan Terbang Changi tidak akan dilanjutkan, kata SMRT.

Pelanjutan khidmat bas

Sementara itu, sebanyak 53 perkhidmatan bas dari pusat pertukaran bas di seluruh Singapura akan beroperasi melepasi tengah malam pada malam Hari Kebangsaan.

Bas terakhir dari pusat pertukaran bas Bedok, Bishan, Clementi, Eunos, Serangoon dan Toa Payoh akan berlepas antara 12.55 pagi dengan 1.05 pagi.

Di pusat pertukaran bas Boon Lay, Buangkok, Hougang Central, Pasir Ris, Punggol dan Tampines, bas terakhir akan berlepas antara 1.10 pagi dengan 1.20 pagi.

Di pusat pertukaran bas Bukit Panjang dan Woodlands, bas terakhir akan berlepas pada 1.25 pagi.

Bas terakhir dari pusat pertukaran bas Bukit Batok, Choa Chu Kang, Jurong East, Sembawang dan Yishun akan berlepas antara 1.30 pagi dengan 1.50 pagi.