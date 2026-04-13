Depoh LRT Sengkang-Punggol diperluas lebih 3 kali ganda jelang 2027
Bakal dilengkapi kemudahan baharu seperti bangunan penyelenggaraan, landasan ujian; tingkat keandalan khidmat demi keselesaan penumpang
Apr 13, 2026 | 5:43 PM
Depoh LRT Sengkang-Punggol (SPLRT) akan diperluas lebih tiga kali ganda dan dilengkapi kemudahan baharu seperti bangunan penyelenggaraan serta landasan ujian menjelang 2027, sekali gus meningkatkan keandalan perkhidmatan demi keselesaan penumpang.
Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) pada 12 April menyatakan projek yang bermula pada 2022 itu akan meluaskan depoh daripada 3.5 hektar kepada 11.1 hektar.
