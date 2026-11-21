Pasar Raya Sadia di Tuas telah diarahkan untuk berhenti menjual minuman Red Bull yang tidak memaparkan Tanda Deposit Skim Pemulangan Bekas Minuman (BCRS).

Dalam satu hantaran Facebook pada 21 November, Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) berkata pihaknya sedar tentang minuman Red Bull yang diimport dan dijual oleh Pasar Raya Sadia tidak mempunyai label pemulangan yang diwajibkan.

Peruncit yang lebih kecil serta pertubuhan tidak mencari keuntungan yang memerlukan lebih banyak masa untuk menghabiskan stok tanpa label BCRS sebelum ini dibolehkan mengemukakan permohonan kepada NEA bagi mendapatkan pelanjutan tempoh hingga 31 Oktober.

NEA berkata Pasar Raya Sadia tidak memohon tempoh kelonggaran.

“Kami telah mengarahkan peruncit tersebut untuk menghentikan penjualan minuman yang tidak mempunyai label BCRS dengan serta-merta, serta memberikan peringatan tegas mengenai kesalahan yang dilakukan,” kata NEA.

Pihaknya menambah bahawa Pasar Raya Sadia telah mematuhi arahan tersebut dan mengeluarkan semua minuman berkenaan dari kedai mereka.

NEA berkata bahawa perkara ini khusus berkaitan dengan minuman Red Bull yang diimport dan dijual oleh Pasar Raya Sadia.

Produk BCRS lain yang berdaftar tidak terjejas.

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Berdasarkan semakan oleh The Straits Times, kedai tersebut terletak di Pusat Riadah Tuas South.

Pusat ini merupakan ruang khusus untuk pekerja asing dan menawarkan perkhidmatan penting, termasuk tempat makan dan minum serta kemudahan kegunaan bersama secara percuma, seperti padang kriket.

Di bawah BCRS, semua botol plastik dan tin dengan isi padu antara 150ml hingga 3 liter mesti dilabelkan dengan tanda deposit 10 sen mulai 1 Oktober; jika tidak, ia tidak dibenarkan untuk dijual.

NEA menyatakan pada 29 September bahawa lebih daripada 2,000 permohonan telah dibuat untuk mendapatkan lanjutan masa bagi menghabiskan stok minuman yang tidak mematuhi skim tersebut.