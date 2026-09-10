Anggota Parlimen Dilantik (NMP), Encik Azhar Othman, menyarankan agar struktur gaji menteri diubah kepada 45 peratus gaji tetap dan 55 peratus komponen berubah-ubah, bagi mencerminkan prinsip “risiko bersama” serta perpaduan antara pemimpin dengan rakyat.

Menurut beliau, komponen berubah-ubah itu harus diikat secara telus dan ketat kepada tanda aras prestasi nasional yang menyentuh kehidupan rakyat biasa, seperti pertumbuhan pendapatan benar pertengahan, kadar pengangguran, serta kemampuan memiliki rumah.

Beliau berpendapat kadar 45 peratus gaji tetap sudah memadai dan bermaruah, manakala selebihnya membolehkan pemimpin turut merasai kepayahan apabila negara menghadapi cabaran ekonomi.

“Di bawah model sedemikian, jika negara berkembang maju, pemimpin kita juga berkembang maju bersamanya, inilah yang wajar.

“Jika negara menghadapi cabaran, pemimpin kita turut serta dalam pengorbanan negara. Itulah perpaduan.

“Ia memastikan bahawa komponen berharga itu bukan sekadar bonus, malah cerminan tulen kontrak sosial antara mereka yang diperintah dengan mereka yang memerintah,” katanya.

Dalam respons kepada cadangan itu di Parlimen pada 10 September, Menteri Penyelaras bagi Perkhidmatan Awam, Encik Chan Chun Sing, berkata Jawatankuasa Semakan Bebas telah mempertimbangkan pelbagai pandangan mengenai nisbah komponen gaji berkenaan.

Namun, jawatankuasa menilai pembahagian sedia ada – iaitu sekitar dua pertiga (65 peratus) gaji tetap dan satu pertiga (35 peratus) komponen berubah-ubah – sebagai julat yang seimbang buat masa ini.

Encik Chan menambah sasaran indikator bonus nasional akan terus diperketatkan agar memberi penekanan lebih berat kepada kemajuan sosioekonomi rakyat berbanding sekadar angka pertumbuhan abstrak Hasil Dalam Negeri Kasar (GDP).

Semasa ucapannya, Encik Azhar juga menyatakan bahawa tadbir urus yang baik adalah penting dan Singapura telah “diberkati” dengan pemerintah yang baik yang dipimpin oleh mendiang Encik Lee Kuan Yew, Encik Goh Chok Tong dan Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong.

Beliau menambah Singapura juga telah meraih manfaat daripada kepimpinan Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong; Menteri Kanan, Encik K.Shanmugam; dan Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan, yang “berkebolehan dan mantap”.

“Ini adalah prinsip yang Dewan ini boleh iktiraf,” kata Encik Azhar, sambil cuba menahan sebak.

“Kita harus berhati-hati agar tidak membiarkan pencapaian masa lalu mewujudkan sebarang rasa berhak pada masa kini,” tambahnya.

Menyuarakan apa yang dikatakan oleh Encik Azhar, Encik Wong berkata Singapura bernasib baik kerana mempunyai pemimpin politik yang berkebolehan dan komited merentasi generasi berturut-turut.

“Tanggungjawab kita bukan sekadar untuk mendapat manfaat daripadanya, tetapi untuk memastikan ia kukuh untuk generasi akan datang,” kata Encik Wong.

“Ini bermakna mewujudkan rangka kerja yang memberikan pemerintah dan perdana menteri masa depan, sesiapa sahaja mereka, keupayaan untuk mengekalkan kualiti kepimpinan politik yang akan terus diperlukan oleh Singapura.”