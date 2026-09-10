Anggota Parlimen Dilantik (NMP), Encik Azhar Othman, menyarankan agar struktur gaji menteri diubah kepada 45 peratus gaji tetap dan 55 peratus komponen berubah-ubah, bagi mencerminkan prinsip “risiko bersama” serta perpaduan antara pemimpin dengan rakyat.

Menurut beliau, komponen berubah-ubah itu harus diikat secara telus dan ketat kepada tanda aras prestasi nasional yang menyentuh kehidupan rakyat biasa, seperti pertumbuhan pendapatan benar pertengahan, kadar pengangguran, serta kemampuan memiliki rumah.

Beliau berpendapat kadar 45 peratus gaji tetap sudah memadai dan bermaruah, manakala selebihnya membolehkan pemimpin turut merasai kepayahan apabila negara menghadapi cabaran ekonomi.

“Di bawah model sedemikian, jika negara berkembang maju, pemimpin kita juga berkembang maju bersamanya, inilah yang wajar.

“Jika negara menghadapi cabaran, pemimpin kita turut serta dalam pengorbanan negara. Itulah perpaduan.

“Ia memastikan bahawa komponen berharga itu bukan sekadar bonus, malah cerminan tulen kontrak sosial antara mereka yang diperintah dengan mereka yang memerintah,” katanya.

Dalam respons kepada cadangan itu di Parlimen pada 10 September, Menteri Penyelaras bagi Perkhidmatan Awam, Encik Chan Chun Sing, berkata Jawatankuasa Semakan Bebas telah mempertimbangkan pelbagai pandangan mengenai nisbah komponen gaji berkenaan.

Namun, jawatankuasa menilai pembahagian sedia ada – iaitu sekitar dua pertiga (65 peratus) gaji tetap dan satu pertiga (35 peratus) komponen berubah-ubah – sebagai julat yang seimbang buat masa ini.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, (duduk, kiri) semasa pelancaran inisiatif Jobs Nearby@CDC di Kelab Masyarakat Taman Jurong pada 23 Oktober 2025. Bersama beliau ialah (berdiri, dari kiri) Mayor CDC Central, Cik Denise Phua; Mayor CDC South East, Encik Dinesh Vasu Dash; Mayor CDC North West, Encik Alex Yam; dan Mayor CDC South West, Cik Low Yen Ling. Mayor CDC North East, Encik Baey Yam Keng tiada dalam gambar.

PM Wong: Sumbangan Mayor perkukuh masyarakat, pupuk perpaduan rakyat

Sep 10, 2026 | 8:42 PM
Ketua Parti Pekerja (WP), Encik Pritam Singh, berucap di Parlimen pada 10 September.

WP sokong perubahan luas terhadap gaji politik, namun gesa ketelusan lebih tinggi

Sep 10, 2026 | 8:35 PM
isu gaji menteri, Tan See Leng, gaji sektor swasta

See Leng: Gaji saya sebagai menteri tidak setanding gaji di sektor swasta

Sep 10, 2026 | 8:23 PM
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong

PM Wong imbas detik tinggalkan perkhidmatan awam pada 2011 untuk masuk politik

Sep 10, 2026 | 7:56 PM
Asap masih keluar daripada feri penumpang M/V June Aster yang terbakar di perairan Coron, wilayah Palawan, Filipina, pada 10 September 2026. Sekurang-kurangnya lima orang maut dan 87 lagi dilaporkan masih hilang.

Operasi mencari diperluas selepas feri Filipina terbakar

Sep 10, 2026 | 2:54 PM
Rahsia Bidadari; Chef Bob; Kai Emilio; Cabaran F&B

Kopitiam baru ambil alih Rahsia Bidadari, Cef Bob undur sebagai pengendali

Sep 9, 2026 | 4:38 PM
politik M’sia, Bersatu Perlis, Wawasan

Pemimpin Bersatu Perlis tinggalkan parti, lompat sertai Wawasan

Sep 9, 2026 | 2:07 PM
Ziana Zain, gelaran Datuk, Melaka

Ziana Zain kini bergelar Datuk Wira

Aug 24, 2026 | 3:38 PM
corak kotak-kotak, fesyen 2026, trend fesyen

Corak kotak-kotak raih perhatian penggemar fesyen pelbagai usia

Aug 18, 2026 | 5:30 AM
AS, Iran, buntu, perjanjian damai

Tempoh 60 hari tamat, AS-Iran masih buntu capai perjanjian damai

Aug 17, 2026 | 12:02 PM

Encik Chan menambah sasaran indikator bonus nasional akan terus diperketatkan agar memberi penekanan lebih berat kepada kemajuan sosioekonomi rakyat berbanding sekadar angka pertumbuhan abstrak Hasil Dalam Negeri Kasar (GDP).

Semasa ucapannya, Encik Azhar juga menyatakan bahawa tadbir urus yang baik adalah penting dan Singapura telah “diberkati” dengan pemerintah yang baik yang dipimpin oleh mendiang Encik Lee Kuan Yew, Encik Goh Chok Tong dan Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong.

Beliau menambah Singapura juga telah meraih manfaat daripada kepimpinan Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong; Menteri Kanan, Encik K.Shanmugam; dan Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan, yang “berkebolehan dan mantap”.

“Ini adalah prinsip yang Dewan ini boleh iktiraf,” kata Encik Azhar, sambil cuba menahan sebak.

“Kita harus berhati-hati agar tidak membiarkan pencapaian masa lalu mewujudkan sebarang rasa berhak pada masa kini,” tambahnya.

Menyuarakan apa yang dikatakan oleh Encik Azhar, Encik Wong berkata Singapura bernasib baik kerana mempunyai pemimpin politik yang berkebolehan dan komited merentasi generasi berturut-turut.

“Tanggungjawab kita bukan sekadar untuk mendapat manfaat daripadanya, tetapi untuk memastikan ia kukuh untuk generasi akan datang,” kata Encik Wong.

“Ini bermakna mewujudkan rangka kerja yang memberikan pemerintah dan perdana menteri masa depan, sesiapa sahaja mereka, keupayaan untuk mengekalkan kualiti kepimpinan politik yang akan terus diperlukan oleh Singapura.”

“Ia memastikan bahawa komponen berharga itu bukan sekadar bonus, malah cerminan tulen kontrak sosial antara mereka yang diperintah dengan mereka yang memerintah.” 
Encik Azhar Othman, Anggota Parlimen Dilantik (NMP).
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
PM Wong: Sukar tarik bakat sektor awam, swasta sertai KabinetSep 8, 2026 | 7:18 PM
Gaji menteri akan dinaikkan hingga 9% pada $1.2j dalam pelarasan pertama sejak 2011Sep 8, 2026 | 4:28 PM
BHParliamentSGPSD