NTUC, persekutuan niaga, majikan sokong usul semakan strategi ekonomi
Susuli pelancaran 32 saranan muktamad di bawah lapan teras
May 13, 2026 | 8:41 PM
Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Perusahaan, Encik Gan Kim Yong, menyampaikan ucaptama di Persidangan Ekonomi Masa Depan Persekutuan Perniagaan Singapura (SBF) 2026 yang diadakan di Pusat Konvensyen dan Expo Sands pada 13 Mei. Beliau telah membentangkan 32 saranan muktamad di bawah lapan teras, hasil semakan strategi ekonomi (ESR) yang bertujuan memacu fasa pertumbuhan ekonomi dan transformasi tenaga kerja Singapura yang seterusnya. - Foto ST
Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC) serta persatuan perdagangan dan dewan perniagaan (TAC) mengalu-alukan saranan Semakan Strategi Ekonomi (ESR) dan menyokong hala tuju jangka panjang yang ditetapkan untuk memperkukuh daya saing dan daya tahan ekonomi Singapura di tengah-tengah peralihan kecerdasan buatan (AI).
Kenyataan mereka itu menyusuli pelancaran 32 saranan muktamad di bawah lapan teras, hasil semakan strategi ekonomi, yang bertujuan memacu fasa pertumbuhan ekonomi dan transformasi tenaga kerja Singapura yang seterusnya di tengah-tengah persekitaran global yang tidak menentu.
