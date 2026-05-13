Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC) serta persatuan perdagangan dan dewan perniagaan (TAC) mengalu-alukan saranan Semakan Strategi Ekonomi (ESR) dan menyokong hala tuju jangka panjang yang ditetapkan untuk memperkukuh daya saing dan daya tahan ekonomi Singapura di tengah-tengah peralihan kecerdasan buatan (AI).

Kenyataan mereka itu menyusuli pelancaran 32 saranan muktamad di bawah lapan teras, hasil semakan strategi ekonomi, yang bertujuan memacu fasa pertumbuhan ekonomi dan transformasi tenaga kerja Singapura yang seterusnya di tengah-tengah persekitaran global yang tidak menentu.

