Topic followed successfullyGo to BHku
NTUC peruntuk $37 juta bantu pekerja hadapi cabaran kos hidup
May 1, 2026 | 12:00 PM
Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC), Encik Ng Chee Meng, berkata sebanyak $37 juta akan diperuntuk pada 2026 untuk menyediakan bantuan praktikal kepada pekerja dan keluarga mereka untuk keperluan harian. - Foto BH oleh KHALID BABA
Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC) akan memperuntukkan sejumlah $37 juta pada 2026 bagi menyediakan bantuan praktikal kepada pekerja dan keluarga mereka untuk keperluan harian.
Mengumumkan demikian pada Rapat Hari Pekerja pada 1 Mei, Setiausaha Agung NTUC, Encik Ng Chee Meng, berkata ia merangkumi pelancaran Dana Masyarakat NTUC yang baharu.
