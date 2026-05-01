Topic followed successfullyGo to BHku
NTUC peruntuk $37j bantu pekerja hadapi cabaran kos hidup
S’pura berdepan perubahan struktur seperti gangguan AI dan masyarakat semakin menua, ditambah dengan isu geopolitik dan tekanan kos meningkat
May 1, 2026 | 12:00 PM
Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC) akan memperuntukkan sejumlah $37 juta pada 2026 bagi menyediakan bantuan praktikal kepada pekerja dan keluarga mereka untuk keperluan harian.
Mengumumkan demikian pada Rapat Hari Pekerja pada 1 Mei, Setiausaha Agung NTUC, Encik Ng Chee Meng, berkata ia merangkumi pelancaran Dana Masyarakat NTUC yang baru.
