Wadah digital audiens muda Berita Harian (BH), OMGxBH, telah berjaya meraih lebih 95,000 pengikut, meningkat lebih dua kali ganda dalam tempoh setahun.
Malah, beberapa badan pemerintah dan juga badan bukan pemerintah (NGO) bekerjasama dengan wadah ini bagi menguar-uarkan jenama dan perkhidmatan mereka setelah menyedari bahawa ia berjaya menawan perhatian audiens muda di Singapura.
Padat dengan kandungan tulen dan menarik yang dekat di hati golongan muda, ia telah berjaya mencipta nama sendiri dan membina masyarakat yang dinamik dan relevan.
OMGxBH terus berkembang menjadi saluran pilihan utama golongan muda dengan kandungan digital yang mengikut trend terkini dengan pendekatan lebih santai tetapi padat dengan maklumat.
Sebagai sebahagian daripada strategi kandungan inovatif pada 2025, setiap anggota pasukan berpeluang menjadi pempengaruh OMGxBH, di mana mereka meneroka dan mencipta kandungan bagi siri kandungan yang mereka minati.
Ini memberikan motivasi dan kepuasan yang lebih menyerlah, dengan secara tidak langsung, menawarkan lebih banyak sajian kandungan digital yang sesuai dan memenuhi setiap cita rasa dan suara hati golongan muda.
Di antara kandungan popular juga ialah OMG! Panas yang bertujuan menyampaikan berita dalam format lebih segar, dengan cara menarik demi membantu golongan muda hadam berita.
Di samping kandungan berita pendek, OMGxBH telah melancarkan tiga siri video berbentuk panjang yang menyentuh isu penting buat golongan dewasa berusia antara 21 dengan 34 tahun.
Dengan format yang lebih menonjol, dinamik dan berkesan, ia meneroka isu pekerjaan, kewangan dan kesihatan mental secara mendalam dan dimuat naik di platform media sosial dan YouTube.
Siri Bukan Kerja Biasa menampilkan pelbagai laluan kerjaya unik bagi orang muda.
Menerusi siri ini, penonton berpeluang mendapat pemahaman lebih mendalam tentang setiap pekerjaan, apabila hos OMGxBH berkongsi pengalaman mereka mencuba bekerja selama sehari dalam setiap pekerjaan.
Siri paling popular, Just Duit, yang meraih purata 60,000 tontonan setiap episod, menggunakan format yang unik untuk mendidik penonton muda mengenai hal kewangan.
Menerusi segmen cabaran, hos OMGxBH, yang mewakili Team Muda bersaing dengan seorang tetamu jemputan yang mewakili Team Tua untuk memberikan jawapan paling tepat mengenai hal kewangan seperti pembelian rumah, kos perkahwinan dan simpanan peribadi.
Format ini memberikan pelbagai perspektif, dan seorang pakar turut memberikan penilaian dan pandangan profesional mereka mengenai hal tersebut.
Siri ketiga, Terus Terang, memaparkan kisah benar daripada individu yang berkongsi pengalaman peribadi mereka mengenai cabaran kesihatan mental.
Dengan menampilkan cerita benar dan mendalam, Terus Terang menyerlahkan mesej penting bahawa setiap individu berhak didengari dan disokong dalam perjalanan kesihatan mental mereka.
Kejayaan format video panjang ini amat jelas apabila jumlah pengikut YouTube melonjak lapan kali ganda kepada 24,000 pengikut berbanding pada 2024.
Ini membuktikan OMGxBH kekal relevan bagi audiens muda dalam dunia digital yang pesat berubah.
Menjelaskan tentang kejayaan siri video berbentuk panjang, Editor Audiens dan Perkembangan BH, Cik Norhaiza Hashim, berkata:
“Pencapaian ini adalah bukti bahawa golongan muda bukan sekadar mencari hiburan, malah dahagakan kandungan yang mendidik dan mempunyai maklumat relevan dengan cabaran kehidupan mereka.
“Kami akan teruskan usaha kami untuk menjadi saluran maklumat utama bagi generasi muda di Singapura.”
Menjelang 2026, OMGxBH berazam untuk terus berinovasi dalam penghasilan kandungan demi menjangkau audiens baru di samping mendekati dan memperdalam penglibatan bersama audiens sedia ada dengan lebih baik.
Matlamat utama bukan sekadar meningkatkan jumlah tontonan atau pengikut, namun untuk membina sebuah masyarakat audiens muda Melayu yang berhubung, berkembang, berdaya saing dan berdedikasi untuk menyumbang balik kepada masyarakat melalui pelbagai program serta inisiatif OMGxBH dan BH.
