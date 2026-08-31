Langkah seperti menetapkan had masa, mematikan ciri menatal (scroll) tanpa henti dan fungsi main semula automatik serta menyekat mesej langsung (DM) daripada orang yang tidak dikenali tidak dapat menjamin perubahan tingkah laku remaja dalam talian.

Namun, langkah sedemikian merupakan titik permulaan yang penting dan boleh menjadi berkesan pada masa hadapan dalam membentuk penggunaan serta sikap yang lebih selamat terhadap media sosial, kata pakar ketika dihubungi Berita Harian (BH).

Sebagai contoh, pengenalan had masa dapat mengganggu tabiat menatal secara automatik dan mendorong remaja untuk lebih sedar tentang tempoh masa yang mereka luangkan dalam talian.

“Had masa boleh mengurangkan penggunaan secara berlebihan, namun langkah perlindungan juga perlu memberi perhatian kepada kepentingan nilai-nilai serta ciri-ciri perkembangan remaja.

“Ini termasuk membentuk tabiat seperti kemahiran mengawal diri dan mengawal emosi dalam penggunaan peranti digital serta penggunaan kandungan dalam talian,” kata Penolong Profesor Jabatan Komunikasi dan Media Baharu Universiti Nasional Singapura (NUS), Dr Elmie Nekmat.

Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Josephine Teo, pada 31 Ogos, telah mengumumkan bahawa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan had masa harian bagi penggunaan media sosial, sebagai antara beberapa langkah perlindungan mandatori untuk remaja bagi menangani ciri-ciri platform yang boleh mendorong ketagihan serta interaksi yang bahaya.

Menyusuli itu, Profesor Madya Eugene Tan daripada Universiti Pengurusan Singapura (SMU) menjelaskan tempoh masa yang dihabiskan di hadapan skrin semata-mata bukan satu petunjuk bagi mengukur kemudaratan.

“Kandungan yang diakses dan cara seseorang respons terhadap kandungan (dalam talian) adalah lebih penting.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Punggol Container Park di 50 Punggol East menempatkan sekitar enam perniagaan F&B. Para peniaga di situ telah dimaklumkan bahawa mereka perlu mengosongkan premis masing-masing menjelang 31 Oktober.

Peniaga F&B Punggol Container Park terkejut perlu kosongkan premis lebih awal

Aug 31, 2026 | 6:00 PM
lelaki maut, jatuh dari tempat tinggi, Toa Payoh

Lelaki 62 tahun maut selepas jatuh dari tempat tinggi di Toa Payoh

Aug 31, 2026 | 5:08 PM
Wirda Elliesa, tip kecantikan, jagaan kulit

Pempengaruh Wirda Elliesa kongsi rahsia kecantikan, panduan jagaan kulit

Aug 31, 2026 | 11:39 AM
Papan iklan anti-Amerika Syarikat di Teheran pada 24 Ogos 2026. Ketegangan Washington-Teheran memasuki fasa lebih berbahaya.

Perang AS-Iran masuk fasa lebih bahaya selepas MOU tamat

Aug 31, 2026 | 5:30 AM
Peniaga Singapura gesa agar lebih banyak sokongan diberikan bagi mengukuhkan daya saing serta kebolehan mereka merebut peluang baharu.

RTS Link: Peniaga S’pura prihatin persaingan kos dengan peniaga Johor, akur perlu inovatif

Aug 23, 2026 | 5:30 AM
lelaki 90 tahun, demensia, tidak layak dibicarakan

Bunuh isteri di flat Bukit Panjang: Pendakwa dapati lelaki 90 tahun tidak layak dibicarakan

Aug 3, 2026 | 6:44 PM
Pasangan suami isteri, Encik Ibnu Aliff Rahim dan Cik Nur Farhana Mohamad, mengusahakan perniagaan piza buatan tangan, Lyfs Bodega, dari rumah mereka di Woodlands.

Pengalaman hampir dua dekad jadi ‘ramuan’ piza buatan tangan

Jun 26, 2026 | 2:27 PM
ALLAHYARHAM M. ISMAIL: Meninggal dunia pada usia 76 tahun dan meninggalkan dua anak.

Penyanyi M. Ismail meninggal dunia

Jun 18, 2014 | 6:00 AM

“Cadangan had masa harian akan membantu membentuk norma bahawa penggunaan skrin secara berlebihan bukan sesuatu yang baik untuk perkembangan golongan muda,” kata Profesor Tan.

Beliau mengingatkan bahawa kehidupan adalah lebih luas daripada apa yang dipapar di skrin kecil – sama ada telefon bimbit, komputer riba atau tablet – dan kadangkala usaha yang disengajakan diperlukan untuk memastikan golongan muda tidak terlalu tertumpu kepada peranti mereka.

Dalam pada itu, Penolong Profesor Andrew Yee, daripada Sekolah Komunikasi dan Maklumat Wee Kim Wee (WKWSCI) di Universiti Teknologi Nanyang (NTU), berkata remaja yang kerap menggunakan media sosial namun mempunyai rakan, aktif secara fizikal, mendapat tidur yang mencukupi, mempunyai kesejahteraan emosi yang baik serta mampu menjalani kegiatan harian mereka, adalah tidak membimbangkan.

“Namun, jika mereka tidak mendapat tidur yang mencukupi kerana penggunaan media sosial, atau memilih untuk tidak makan kerana terpengaruh dengan nasihat daripada seseorang yang mereka ikuti dalam talian, keadaan itu boleh mendatangkan kebimbangan,” jelas Profesor Yee.

Justeru, Ketua bagi Program Komunikasi dari Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura (SUSS), Profesor Madya Brian Lee, berkongsi langkah perlindungan berbentuk struktur dengan pendekatan pendidikan dan hubungan kekeluargaan perlu diambil bagi memastikan kesejahteraan digital dalam jangka panjang.

Program TOUCH Cyber Wellness (TCW) sedia ada, menurut Profesor Lee, perlu dikemas kini agar ia selari dengan perkembangan dan perubahan terkini.

Program TCW merupakan satu inisiatif oleh TOUCH Community Services yang mempromosikan penggunaan teknologi digital secara selamat, bertanggungjawab, dan seimbang dalam kalangan kanak-kanak, remaja, ibu bapa, serta pendidik.

Di samping itu, beliau turut menekankan agar ibu bapa memainkan peranan lebih aktif.

“Ibu bapa harus diberikan sokongan untuk beralih daripada sekadar menjadi pihak yang menguatkuasakan had masa kepada pembimbing yang membantu remaja membangunkan keupayaan mengawal diri.

“Peranan pemerintah adalah mewujudkan persekitaran yang selamat, manakala keluarga berperanan membentuk panduan dalaman bagi membantu remaja membuat pilihan yang bijak,” ujar Profesor Lee.

Berkongsi pandangan serupa, Dr Elmie berkata bimbingan ibu bapa, celik digital dan sokongan, di samping perbualan dan norma keluarga yang sihat mengenai tingkah laku dalam talian dan penggunaan peranti digital di rumah diperlukan untuk saling melengkapi saranan pemerintah.

Laporan berkaitan
Pemerintah sedia ambil langkah kawal ‘chatbot AI’Aug 31, 2026 | 12:00 PM
S’pura pertimbang tetapkan ‘had masa harian’ media sosial golongan beliaAug 31, 2026 | 1:41 PM
S’pura bakal wajibkan pengesahan usia media sosial demi lindung pengguna remajaAug 31, 2026 | 12:00 PM
media sosialMDDIJosephine Teo