Palang Merah Singapura (SRC) telah memperuntukkan tambahan $2 juta dalam bentuk bantuan untuk mangsa banjir di Nepal.

Dana tersebut akan digunakan untuk menyediakan makanan, barangan kebersihan dan pakaian panas kepada masyarakat yang terjejas.

Dalam kemas kini mengenai usaha bantuan pada 25 September, ketua pegawai eksekutif (CEO) SRC, Encik Benjamin William, berkata ramai yang bimbang tentang musim sejuk yang bakal tiba.

Pada masa ini, suhu di Nuwakot dan Rasuwa, yang terjejas secara langsung akibat banjir, adalah sekitar 20 darjah Celsius.

Namun, apabila musim sejuk semakin hampir, suhu dijangka turun sehingga tinggi sedikit daripada suhu beku.

Banjir yang melanda beberapa kawasan di Tibet dan Nepal pada pagi 26 Ogos telah meragut lebih 1,450 nyawa. Lebih 5,700 orang masih hilang, termasuk sembilan warga Singapura.

Encik William berkata usaha pemulihan bagi keluarga yang terjejas di Nepal baru sahaja bermula.

Bantuan $2 juta itu merupakan bantuan pusingan ketiga daripada SRC, yang sebelum ini menyediakan $50,000 dalam pusingan pertama dan tambahan $170,000 dalam pusingan kedua.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
restoran halal terbaik, J65 Singapore, anugerah makanan

J65 di Jen Singapore Tanglin dinobat Restoran Halal Terbaik 2026

Sep 25, 2026 | 11:30 AM
Belia Melayu/ Islam harus menceburi bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM) untuk merebut peluang baru yang timbul dalam pasaran pekerjaan, kata AP GRC Jalan Besar, Dr Wan Rizal Wan Zakariah. Beliau berkata demikian semasa bercakap kepada media di akhir sesi dialog pasca-Rapat Umum Hari Kebangsaan (NDR) di Kelab Masyarakat Woodlands pada 22 September.

Wan Rizal kepada belia: Teroka STEM, rebut peluang sektor masa depan

Sep 25, 2026 | 4:07 PM
Atlet pecut Singapura, Shanti Pereira (tengah), mencatatkan masa 11.43 saat dalam Saringan 1 untuk berada 0.02 saat di belakang wakil China, Chen Yujie (kanan) dalam acara 100 meter wanita Sukan Asia.

Shanti mara ke peringkat separuh akhir 100m Sukan Asia

Sep 24, 2026 | 8:57 PM
bola sepak, Singa, Indonesia

Sekilas suka duka pertembungan lalu skuad bola sepak S’pura-Indonesia

Sep 24, 2026 | 6:22 PM
penyokong, skuad Singa, Piala Asean Fifa, Indonesia

Semangat penyokong Singa tidak luntur... sejak zaman LionsXII

Sep 24, 2026 | 8:02 PM
pengabaian haiwan, kucing terbiar, hukuman haiwan, Muhammad Khairul Naim Zainol

Lelaki dijel abai 71 kucing di flat selama 2 tahun, 9 ditemui mati

Sep 24, 2026 | 6:43 PM
Pengasas Love Aid Singapore, Encik Gilbert Goh (tengah), melawat Hospital Pemerintah Jenin di Tebing Barat pada Ogos.

Love Aid Singapore batal rancangan kerjasama dengan Hospital Al-Awda di Gaza

Sep 23, 2026 | 10:17 PM
Program Penyokong SGSecure, SAP, SGSecure, PM Wong

Program Penyokong SGSecure kenal pasti ancaman, cara lindung diri; diperluas ke sekolah, masyarakat umum

Sep 23, 2026 | 6:51 PM
pertumbuhan ekonomi Singapura, ramalan ekonomi 2026, ekspot Singapura

MAS: Pakar naikkan ramalan pertumbuhan ekon S’pura kepada 5%

Sep 2, 2026 | 6:43 PM
peranan guru, pendidikan cemerlang, sumbangan guru

Guru cemerlang, pendidikan gemilang

Aug 30, 2026 | 5:30 AM

Bantuan terdahulu menyediakan keperluan asas seperti makanan dan bekalan air.

Encik William berkata bantuan terkini akan memberi tumpuan kepada sokongan penting untuk golongan yang paling terdedah, seperti warga emas, kanak-kanak dan wanita hamil, menjelang musim sejuk.

Antara bantuan yang akan disediakan ialah pakaian panas, selimut, cadar, kasut, barangan kebersihan serta makanan asas seperti beras, minyak masak dan biskut.

Pengarah kanan SRC, Encik Sahari Ani, merupakan sebahagian daripada pasukan enam anggota yang dihantar ke Kathmandu pada 20 September. Beliau kembali ke Singapura pada 24 September.

Ketika bercakap kepada media, beliau berkata 70 peratus daripada mereka yang masih hilang ialah lelaki Nepal.

Beliau berkata banjir melanda kawasan berkenaan pada waktu pagi ketika ramai lelaki sedang bekerja di kilang-kilang yang terletak di sepanjang sungai. Pada ketika itu, wanita berada di rumah manakala kanak-kanak sedang dalam perjalanan ke sekolah.

Ramai keluarga kehilangan pencari nafkah pada hari tersebut, manakala ramai kanak-kanak mengalami trauma, kata Encik William.

Beliau menggesa orang ramai agar turut memberi perhatian kepada keperluan jangka panjang, termasuk membantu kanak-kanak kembali ke sekolah dan mendapatkan sokongan bagi mengatasi trauma. 

SRC akan menghantar pasukan kedua ke Nepal pada November untuk meninjau bentuk bantuan tambahan yang boleh diberikan kepada masyarakat yang terjejas.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Palang Merah S’pura agih alat pembersih udara, pek bantuan hadapi jerebu, cuaca panasSep 7, 2026 | 6:27 PM
S’pura hulur bantuan kemanusiaan $560,000 kepada NepalSep 4, 2026 | 9:03 PM
NepalBanjir Kilatpalang merah singapura