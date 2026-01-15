Panglima Angkatan Bersenjata Diraja Thailand (RTARF) Jeneral (GEN) Ukris Boontanondha (kiri) mengadakan kunjungan hormat ke atas Menteri Pertahanan, Encik Chan Chun Sing, di Kementerian Pertahanan (Mindef) pada 15 Januari. - Foto MINDEF

Panglima Angkatan Bersenjata Diraja Thailand (RTARF) Jeneral (GEN) Ukris Boontanondha mengadakan kunjungan hormat ke atas Menteri Pertahanan, Encik Chan Chun Sing, di Kementerian Pertahanan (Mindef) pada 15 Januari.

Dalam pertemuan tersebut, Encik Chan dan Jeneral Ukris menegaskan semula hubungan pertahanan dua hala yang erat dan lama terjalin antara Singapura dengan Thailand.

Mereka turut saling bertukar pandangan mengenai perkembangan geopolitik di rantau ini, kata Mindef dalam satu kenyataan pada 15 Januari.

Sebagai sebahagian daripada lawatan pengenalan Jeneral Ukris, yang berada di Singapura dari 13 hingga 15 Januari, beliau bertemu Panglima Pasukan Pertahanan, Laksamana Madya (VADM) Aaron Beng selepas memeriksa Kawalan Kehormatan di Mindef.

Selain itu, Jeneral Ukris juga melawat Pangkalan Udara Paya Lebar serta Kemudahan Maklumat Menentang Pengganasan (CTIF) di Pangkalan Tentera Laut Changi.

Menurut Mindef, kededua negara berinteraksi secara berkala melalui latihan seperti, Exercise Cobra Gold, pertukaran profesional, lawatan peringkat tinggi, penyertaan silang dalam kursus, serta melalui platform pelbagai hala seperti Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan Asean (ADMM) dan ADMM-Plus.