Parlimen akan bincang langkah lindungi S’pura daripada kesan konflik Timur Tengah
Apr 6, 2026 | 4:33 PM
Sebanyak 32 Anggota Parlimen (AP) telah mengemukakan 62 soalan mengenai kesan perang di Timur Tengah dan tindak balas pemerintah terhadapnya. - Foto fail
Parlimen akan bersidang pada 7 April untuk membincangkan langkah-langkah melindungi rakyat Singapura daripada impak konflik Timur Tengah. Tiga menteri utama dijadual membuat kenyataan mengenai situasi tersebut.
Mereka ialah Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong; Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Encik K. Shanmugam; dan Pemangku Menteri Pengangkutan dan Menteri Negara Kanan (Kewangan), Encik Jeffrey Siow, menurut kertas perintah yang diterbitkan pada 6 April.
