Parlimen akan bincang langkah lindungi S’pura daripada kesan konflik Timur Tengah

Singapura

Apr 6, 2026 | 4:33 PM

Sebanyak 32 Anggota Parlimen (AP) telah mengemukakan 62 soalan mengenai kesan perang di Timur Tengah dan tindak balas pemerintah terhadapnya.
Sebanyak 32 Anggota Parlimen (AP) telah mengemukakan 62 soalan mengenai kesan perang di Timur Tengah dan tindak balas pemerintah terhadapnya. - Foto fail

Parlimen akan bersidang pada 7 April untuk membincangkan langkah-langkah melindungi rakyat Singapura daripada impak konflik Timur Tengah. Tiga menteri utama dijadual membuat kenyataan mengenai situasi tersebut.

Mereka ialah Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong; Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Encik K. Shanmugam; dan Pemangku Menteri Pengangkutan dan Menteri Negara Kanan (Kewangan), Encik Jeffrey Siow, menurut kertas perintah yang diterbitkan pada 6 April.

