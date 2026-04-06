Parlimen akan bersidang pada 7 April untuk membincangkan langkah-langkah melindungi rakyat Singapura daripada impak konflik Timur Tengah. Tiga menteri utama dijadual membuat kenyataan mengenai situasi tersebut.

Mereka ialah Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong; Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Encik K. Shanmugam; dan Pemangku Menteri Pengangkutan dan Menteri Negara Kanan (Kewangan), Encik Jeffrey Siow, menurut kertas perintah yang diterbitkan pada 6 April.