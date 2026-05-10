Pasangan Melayu/Islam raih sokongan awal keibubapaan dengan program rintis dikekal
AMP S’pura terajui Projek Arif di bawah peluasan program sokongan perkahwinan ‘Bersamamu’ mulai Jun
May 10, 2026 | 7:52 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (kiri), dan Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Wanita dan Kanak-Kanak KK (KKH), Profesor Madya Dr Chan Yoke Hwee (dua dari kiri), menyapa hadirin selepas Majlis Penghargaan Projek Arif di Masjid Yusof Ishak pada 10 Mei. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Mulai Jun 2026, pasangan Melayu/Islam merentasi pelbagai peringkat kehidupan berkeluarga dapat meraih sokongan berterusan dan mudah diakses, sedang mereka melalui alam perkahwinan.
Ia menyusuli gabungan program Achieving Resilient and Inspiring Families (Arif) Yayasan Temasek atau Projek Arif, dan AMP Singapura sebagai satu komponen tetap di bawah program sokongan perkahwinan Bersamamu yang diperluas.
