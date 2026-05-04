Pejabat Ehwal Jemaah S’pura sudah berada di Arab Saudi
May 4, 2026 | 6:39 PM
Pejabat Ehwal Jemaah Singapura (SPAO), sudah berada di lapangan di Arab Saudi. Dalam satu video yang dimuat naik oleh Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) dalam Instagram, mereka kelihatan sedang melakukan persiapan di beberapa kawasan ibadah haji. - Foto TANGKAP LAYAR INSTAGRAM MUIS
Selepas persiapan teliti selama beberapa bulan, Pejabat Ehwal Jemaah Singapura (SPAO), kini sudah berada di lapangan di Arab Saudi.
Dalam satu video yang dimuat naik oleh Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) dalam Instagram, pasukan SPAO kelihatan sedang membuat persiapan di beberapa kawasan ibadah haji.
