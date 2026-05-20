Pekerja S’pura antara terawal dibuang Meta libatkan 8,000 jawatan sejagat
Syarikat ambil langkah penyusunan semula bagi tingkat kecekapan, labur besar-besaran dalam AI
May 20, 2026 | 4:03 PM
Perbelanjaan Meta yang tinggi dalam kecerdasan buatan (AI) telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pelabur, yang khuatir pelaburan besar syarikat itu mungkin tidak membuahkan hasil pada akhirnya. - Foto REUTERS
SAN FRANCISCO: Meta Platforms sedang memaklumkan ribuan pekerja bahawa mereka akan diberhentikan sebagai sebahagian langkah penyusunan semula yang bertujuan meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos sambil melabur besar-besaran dalam kecerdasan buatan (AI).
Syarikat itu mula memberitahu pekerja di seluruh dunia pada 20 Mei, bermula dengan pekerja di Singapura yang merupakan hab Asia syarikat itu. Para pekerja tersebut menerima notis pada 4 pagi waktu tempatan.
