Juri AS dapati Meta, YouTube bertanggungjawab atas ketagihan media sosial
Mar 26, 2026 | 3:03 PM
Para ibu bapa yang kehilangan anggota keluarga akibat bunuh diri gara-gara ketagih media sosial, berhimpun untuk mengikuti perbicaraan di luar Mahkamah Tinggi Los Angeles, Amerika Syarikat, pada 25 Mac 2025. - Foto: EPA
LOS ANGELES: Panel Juri Los Angeles pada 25 Mac mendapati Meta dan YouTube bertanggungjawab kerana mencederakan seorang wanita muda kerana reka bentuk platform media sosial mereka yang menyebabkan ketagihan.
Dalam keputusannya, mereka mengarahkan syarikat-syarikat tersebut membayar ganti rugi AS$6 juta (S$7.6 juta), termasuk ganti rugi AS$3 juta.
Laporan berkaitan
New Zealand cadang larangan akses media sosial bawah umur 16 tahunMay 6, 2025 | 2:44 PM
Puluhan negeri AS dakwa Instagram jejas kesihatan mental kanak-kanakOct 25, 2023 | 4:51 PM