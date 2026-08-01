Pelajar Politeknik Nanyang (NYP), Cik Siti Aishah Siregar Sahat Siregar, 20 tahun, yang ditemui dalam keadaan selamat di Kemboja selepas dilaporkan hilang oleh keluarganya, berkata beliau telah pergi ke negara itu berdasarkan keputusan sendiri dan bukan dipaksa mahupun ditipu.

Tampil dalam sebuah video yang dimuat naik ke laman Facebook The Phnom Penh Post pada 1 Ogos, Cik Aishah menjelaskan bahawa beliau memutuskan untuk pergi ke Kemboja untuk bekerja sebagai guru bahasa Inggeris.

“Keputusan untuk meninggalkan keluarga saya di Singapura dan datang ke Kemboja ini pilihan saya sepenuhnya.

“Saya tidak dipaksa untuk datang ke sini (Kemboja). Saya tidak ditipu untuk datang ke sini,” ujarnya.

Tambahnya, beliau juga tidak dipaksa menyertai sebarang kegiatan penipuan atau jenayah mahupun terlibat dengannya.

Dalam video 1 minit 16 saat itu, Cik Aishah juga berkata kehidupannya di Singapura terlalu tertekan dan oleh itu, mahu membentuk laluan kehidupannya sendiri.

Berita Minggu (BM) telah menghubungi keluarga Cik Aishah untuk mendapatkan respons mereka pada 1 Ogos.

Sebelum ini, Cik Aishah dilaporkan tidak dapat dihubungi sejak sekitar 5.30 petang pada 28 Julai.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong (tengah) merasmikan pembukaan semula Kelab Masyarakat Fuchun pada 1 Ogos. Beliau disertai (dari kiri) Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Kelab Masyarakat Woodgrove, Encik Corwin Chew; Penolong Ketua Eksekutif (Operasi) Persatuan Rakyat, Cik Jeanie Tan; Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad; Anggota Parlimen GRC Marsiling-Yew Tee, Cik Hany Soh; Mayor CDC North West, Encik Alex Yam; dan Pengerusi Jawatankuasa Perundingan Rakyat Woodgrove, Encik Ben Chong.

Kelab Masyarakat Fuchun dibuka semula

Aug 1, 2026 | 8:39 PM
Keselamatan NDP 2026, Stadium Negara, Perbarisan Hari Kebangsaan

Langkah keselamatan diperketat sekitar Stadium Negara semasa NDP 2026

Aug 1, 2026 | 6:47 PM
Berita Harian, Simposium Bahasa Ibunda, pembelajaran bahasa Melayu

Berita Harian dekati pelajar di Simposium Bahasa Ibunda

Aug 1, 2026 | 5:15 PM
Pemain bola sepak nasional, (dari kiri) Glenn Kweh, Hami Syahin, Izwan Mahbud, Hariss Harun, Jacob Mahler, Shawal Anuar dan Shah Shahiran, memakai kit Adidas baru.

Skuad Singa sarung jersi Adidas baru

Aug 1, 2026 | 4:00 PM
pelajar hilang kemboja

Pelajar NYP dilapor hilang selamat dijumpa di Kemboja

Jul 31, 2026 | 10:51 PM
Encik Muhammad Danish Siregar Sahat Siregar, 23 tahun, anak kedua empat beradik, menerima Biasiswa Perguruan Kementerian Pendidikan (MOE) pada Majlis Penyampaian Biasiswa MOE di Pusat Konvensyen dan Ekspo Sands, pada 31 Julai.

Meski gembira terima biasiswa MOE, belia resah dek misteri kehilangan adik

Jul 31, 2026 | 8:17 PM
Pelajar Politeknik Nanyang (NYP), Cik Siti Aishah Siregar Sahat Siregar, 20 tahun, yang dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 28 Julai, dipercayai telah ke Kemboja.

Gagal dihubungi keluarga, pelajar poly dijejak kini di Kemboja

Jul 31, 2026 | 5:51 PM
Cik Carol Acevedo tidak dapat menahan kesedihan ketika sidang media mengenai kematian anaknya, Sarjan Angel Rampersad, di New York, Amerika Syarikat, pada 23 Julai. Sarjan Rampersad terbunuh bersama dua lagi anggota tentera Amerika dalam serangan peluru berpandu Iran ke atas Pangkalan Udara Muwaffaq Salti di Jordan pada 17 Julai.

Pangkalan tentera AS di Jordan gugat kedudukan geopolitik Amman

Aug 1, 2026 | 5:30 AM
durian, hadiah, guru

Murid di Kuala Terengganu sanggup bawa durian ke sekolah demi guru tersayang

Jul 29, 2026 | 6:42 PM
Sumbangan Ustazah Maria Mohamed Siddique, pemulihan banduan wanita, 491 individu dan rakan kerjasama masyarakat, menerima pengiktirafan semasa Majlis Anugerah Sukarelawan Perkhidmatan Penjara Singapura (SPS)

‘Ustazah Gangster’ bimbing banduan wanita bina hidup baharu

Jul 24, 2026 | 7:30 PM

Bercakap dengan BM pada pagi 31 Julai, abangnya, Encik Muhammad Syafiq Siregar Sahat Siregar, 26 tahun, berkata keluarganya ingin menjemput Cik Aishah pulang dari sekolah tetapi tidak berjaya menghubunginya.

Pihak polis kemudian memberitahu keluarganya bahawa beliau telah diperiksa di Lapangan Terbang Changi sekitar 2 petang pada 28 Julai, di mana beliau didapati meninggalkan Singapura dengan menaiki penerbangan Emirates.

Berdasarkan laporan polis yang dilihat BM, Cik Aishah telah menempah tiket penerbangan sehala ke Lapangan Terbang Antarabangsa Techo di Kemboja pada 28 Julai menerusi penerbangan Emirates EK348.

Laporan tersebut juga menyatakan bahawa Cik Aishah telah daftar bagi Pas Pelawat Elektronik Kemboja yang sah digunakan dari 28 Julai hingga 27 Ogos 2026.

Pada 31 Julai, 10.28 malam, pihak polis memaklumkan kepada BM bahawa Cik Aishah telah ditemui oleh Polis Kebangsaan Kemboja dalam keadaan selamat.

Dalam kenyataannya, polis memaklumkan pihaknya telah menghubungi Polis Kebangsaan Kemboja untuk mendapatkan maklumat lanjut serta memberikan bantuan lanjut yang sewajarnya.

“Kementerian Ehwal Luar (MFA) dan Kedutaan Singapura di Phnom Penh turut memberikan bantuan konsular kepada keluarga terbabit.

“Polis turut merakamkan penghargaan kepada pihak berkuasa Kemboja atas bantuan pantas yang diberikan,” menurut kenyataan itu.

Laporan berkaitan
Pelajar NYP dilapor hilang selamat dijumpa di KembojaJul 31, 2026 | 10:51 PM
Meski gembira terima biasiswa MOE, belia resah dek misteri kehilangan adikJul 31, 2026 | 8:17 PM
hilangkemboja