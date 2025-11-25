Pelajar Madrasah Al-Ma’arif Al-Islamiah, Nurul Izzah Azemi (dua dari kanan) meraih keputusan Peringkat Pencapaian (AL) AL13 dalam Peperiksaan Tamat Sekolah Rendah (PSLE) pada 25 November. - Foto ihsan AZEMI MANAP

Kerumitan minda manusia sentiasa memikat minda ingin tahu Nurul Izzah Azemi, yang berusia 12 tahun.

Lantas, tercetus impian bagi pelajar Madrasah Al-Ma’arif Al-Islamiah itu untuk menjadi seorang pakar psikiatri pada satu hari kelak.

“Saya sangat kagum dengan cara otak kita berfungsi… Minat saya terhadap minda manusia semakin mendalam dengan setiap pelajaran baru mengenainya,” kata Nurul semasa bercakap dengan Berita Harian (BH).

Walau bagaimanapun, dia sedar bahawa dedikasi, kerja keras, dan pengorbanan diperlukan untuk mencapai impiannya.

Semangat itu, sekaligus, merupakan pembakar semangat yang memacu komitmennya untuk meraih keputusan peperiksaan yang baik.

Kini, Nurul selangkah lebih dekat untuk mencapai impiannya selepas meraih keputusan Peringkat Pencapaian (AL) AL13 dalam Peperiksaan Tamat Sekolah Rendah (PSLE).

Nurul merupakan antara 332 pelajar madrasah yang menerima keputusan PSLE pada 25 November.

Mengulas tentang keputusannya, Nurul berkata kededua subjek akademik dan agama, seperti ukhrawi, akan membantunya dalam berkhidmat dengan cemerlang sebagai pakar psikiatri apabila dewasa kelak.

“Kededua bidang itu akan membantu saya berkomunikasi dan berkhidmat untuk orang yang saya ingin membantu dengan lebih berkesan. Misalnya, saya mampu bertutur dalam bahasa ibunda klien Arab,” tambah Nurul.

Namun, Nurul, yang juga merupakan ketua pengawas, mengakui tugas mengimbangi pelbagai subjek dan tanggungjawab di sekolah sungguh mencabar.

Mengimbas kembali perjalanan pembelajarannya, Nurul berkata dia perlu bergelut dengan kekecewaan hampir gagal dalam keputusan beberapa subjek, termasuk subjek matematik, semasa peperiksaan percubaan.

“Peristiwa itu menjejas keyakinan saya… Tetapi, saya mengingatkan diri saya yang ia hanya peperiksaan percubaan, yang biasanya lebih mencabar berbanding peperiksaan PSLE.”

Nurul seterusnya bangkit daripada detik itu dengan membuat perubahan pada cara dia melakukan tugasan sekolah di rumah.

“Saya menghentikan tabiat melewatkan tugasan sekolah dan memberikan semangat sepenuhnya menjelang peperiksaan PSLE,” kata Nurul.

Turut di sisinya pada setiap langkah itu ialah ayah dan ibunya, Encik Azemi Manap dan Cik Suriyanti Said, masing-masing berusia 51 dan 49 tahun.

Kebanggaan Encik Azemi menyerlah semasa memuji ketabahan anaknya dalam persiapan untuk PSLE.

Encik Azemi berkata: “(Tugasnya) agak mencabar tetapi dia seorang anak yang amat fokus tentang matlamat yang ingin dicapai, dan saya bersyukur dia sentiasa cuba memberikan yang terbaik.”

Selain menyediakan bahan bacaan mengenai bidang psikiatri, Encik Azemi dan Cik Suriyanti turut mewajibkan pertuturan dalam bahasa Melayu pada Rabu dan Sabtu, demi membantu Nurul menguasai bahasa ibundanya.

Serentak itu, mereka juga memastikan Nurul dapat waktu rehat yang mencukupi, serta memperuntukkan masa untuk bersantai atau berbasikal bersama keluarga untuk menghilangkan tekanannya.

Pencapaian Nurul juga menjadikannya suri teladan kepada adik-beradiknya, masing-masing berusia 9 dan 10 tahun yang turut menuntut di madrasah yang sama.

“Adik-beradiknya selalu melihat kepada kakaknya (Nurul) sebagai inspirasi dan sumber dorongan,” tambah Encik Azemi.

Kini, langkah seterusnya bagi Nurul adalah untuk meneruskan pembelajarannya di Madrasah Al-Ma’arif Al-Islamiah.