Topic followed successfullyGo to BHku
Pelajar reka bentuk cipta bilik darjah untuk galak murid jadi lebih tenang, berdikari
Apr 8, 2026 | 6:49 PM
Pelajar jurusan reka bentuk dalaman dari Politeknik Singapura (SP), Cik Syazmira Samsaimond, mencipta reka bentuk bilik darjah dan ruang pembelajaran bagi membantu murid sekolah rendah peringkat atas belajar dengan lebih kendiri sambil menangani tekanan akademik dengan leih berkesan. - Foto POLITEKNIK SINGAPURA
Prihatin melihat beban akademik yang kian membelenggu murid sekolah rendah, pelajar reka bentuk dalaman, Cik Syazmira Samsaimond, menyahut cabaran untuk merombak reka bentuk bilik darjah dan ruang pembelajaran.
Selama lapan bulan, dari Julai 2025 hingga Februari 2026, pelajar berusia 20 tahun itu gigih menjalankan penyelidikan di sebuah sekolah rendah di Tampines. Beliau mendapatkan pandangan guru, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan (MOE) dan Pusat Pengalaman Pengguna SP (UXC).
