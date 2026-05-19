Pelancong S’pura sesat di gunung Korea S, diselamatkan helikopter
Didakwa masuki kawasan larangan sebelum sesat
May 19, 2026 | 7:14 PM
Warga Singapura berusia 60 tahun itu didakwa telah memasuki kawasan larangan di Gunung Sanbangsan di Pulau Jeju. - Foto PIXABAY
Seorang pelancong warga Singapura terpaksa diselamatkan menggunakan helikopter di Korea Selatan selepas beliau didakwa tersasar memasuki kawasan larangan di salah sebuah gunung di sana dan kemudian sesat.
Lelaki berusia 60 tahun itu, yang hanya dikenali sebagai Encik A dalam laporan media tempatan, didakwa memasuki zon larangan di Gunung Sanbangsan yang terletak di pesisir barat daya Pulau Jeju pada 7.48 malam, 18 Mei.
