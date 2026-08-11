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Pemandu pelancong rentas budaya di Taman Cina
Minat terhadap alam semula jadi dorong jadi relawan kendali lawatan berpandu
Cik Siti Zaleha Zainal merupakan satu-satunya pemandu pelancong Melayu yang mengendalikan lawatan berpandu bagi menerangkan sejarah dan simbolik struktur yang terdapat di Taman Cina. - Foto BH oleh ADAM MIFZAL FAIZAL
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Aug 11, 2026 | 5:30 AM
Pada usia 55 tahun, Cik Siti Zaleha Zainal, merupakan satu-satunya pemandu pelancong Melayu yang membawa pengunjung menyusuri Taman Cina di Jurong.
Di sana, beliau menerangkan simbolik ukiran batu berbentuk singa, pagoda dan kosmologi Buddha dengan penuh yakin, hasil penyelidikan bertahun-tahun.
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