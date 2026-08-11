Pada usia 55 tahun, Cik Siti Zaleha Zainal, merupakan satu-satunya pemandu pelancong Melayu yang membawa pengunjung menyusuri Taman Cina di Jurong.

Di sana, beliau menerangkan simbolik ukiran batu berbentuk singa, pagoda dan kosmologi Buddha dengan penuh yakin, hasil penyelidikan bertahun-tahun.

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