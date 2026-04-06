Topic followed successfullyGo to BHku
Pemandu privet, teksi kian terhimpit dek harga petrol naik
Pendapatan menjunam antara 20-50%, ada yang pertimbang beralih kerjaya
Apr 6, 2026 | 7:29 PM
Sudah memandu teksi selama 10 tahun, Encik Rossle Yusoff, kini menyaksikan pendapatan hariannya menjunam 20 peratus sejak awal Mac 2026 disebabkan lonjakan harga petrol. - Foto ihsan ROSSLE YUSOFF
Kenaikan harga petrol sejak serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas Iran kian menghimpit pemandu kenderaan sewa privet (PHV) dan teksi.
Menurut pemandu yang ditemui Berita Harian (BH), pendapatan mereka menjunam antara 20 dengan 50 peratus, kebanyakannya akibat peningkatan kos bahan api.
