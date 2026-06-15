Menteri Pembangunan Negara, Encik Chee Hong Tat, menyampaikan ucapan pembukaan di Sidang Puncak Bandar Sedunia 2026 di Pusat Konvensyen dan Pameran Suntec pada 15 Jun. - Foto ZAOBAO

Menteri Pembangunan Negara, Encik Chee Hong Tat, menyampaikan ucapan pembukaan di Sidang Puncak Bandar Sedunia 2026 di Pusat Konvensyen dan Pameran Suntec pada 15 Jun. - Foto ZAOBAO

Pemeliharaan bangunan warisan dapat kekalkan identiti masyarakat Hong Tat: Pemerintah turut kerjasama dengan kumpulan pencinta alam dan haiwan, serta relawan masyarakat dalam langkah pemuliharaan

Usaha memelihara dan menyuntik nafas baharu kepada bangunan warisan mampu menghidupkan semula masa lalu, sekali gus mengekalkan identiti serta memori kolektif masyarakat, kata Menteri Pembangunan Negara, Encik Chee Hong Tat, pada 15 Jun.

Encik Chee merujuk kepada beberapa inisiatif seperti transformasi bekas pasar basah Commonwealth Avenue menjadi Margaret Market, perancangan semula bekas bangunan Sekolah Perempuan Cina Singapura (SCGS) sebagai hab pelbagai fungsi, serta penerapan Rangka Kerja Penilaian Kesan Warisan (HIA).

Margaret Market, yang dirasmikan pada 15 Ogos 2023, merupakan jelmaan semula Pasar Basah dan Pusat Makanan Commonwealth Avenue yang dibina pada 1956.

Bangunan itu diwartakan untuk pemuliharaan oleh Penguasa Pembangunan Semula Bandar (URA) pada 2014.

Bekas premis SCGS di 37 Emerald Hill pula kini dibangunkan menjadi hab komuniti dan gaya hidup sebagai sebahagian daripada usaha menyegarkan kawasan Orchard Road yang diumumkan awal 2026.

HIA, yang diperkenalkan pada 2022, berperanan menetapkan garis panduan penilaian kesan warisan dalam setiap proses perancangan pembangunan bandar.

Dalam ucapan pembukaan Sidang Puncak Bandar Sedunia 2026 di Pusat Konvensyen dan Pameran Suntec, Encik Chee berkata:

“Kami sedang menghidupkan semula kawasan kejiranan dengan memberikan nafas baharu kepada bangunan warisan yang menyimpan kenangan bersama masyarakat kita.

“Kami mahu memelihara dan meraikan elemen warisan ini kerana ia merupakan sebahagian penting daripada sejarah kita, memori bersama, serta jati diri kita sebagai rakyat Singapura.”

Namun, beliau akur bahawa usaha itu tidak boleh dilakukan oleh pihak pemerintah bersendirian, dan sebaliknya memerlukan kerjasama erat dengan rakyat dan sektor swasta.

Selain itu, pemerintah juga bekerjasama dengan kumpulan pencinta alam dan haiwan, serta sukarelawan komuniti, untuk melibatkan penduduk dalam langkah-langkah pemuliharaan dan biodiversiti, tambah beliau.

Encik Chee turut berkata bahawa sebuah bandar yang boleh didiami memerlukan lebih daripada sekadar infrastruktur fizikal seperti bangunan, jambatan dan jalan raya.

Kehijauan serta ruang rekreasi perlu direka agar kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan, di samping memupuk rasa kemasyarakatan dan identiti yang lebih kukuh sebagai sebuah negara kota.

“Meskipun tanah amat terhad di Singapura, dan kita mempunyai banyak kegunaan yang saling bersaing untuk sumber yang sangat bernilai ini, kita telah melindungi lebih 7,800 hektar hutan simpanan semula jadi, taman dan koridor hijau di seluruh bandar dan kita menyasarkan untuk menambah lagi 1,000 hektar ruang hijau menjelang 2035.

“Taman-taman kita juga direka bentuk untuk mewujudkan ruang bagi masyarakat mengeratkan hubungan dan membina ikatan yang lebih kukuh antara satu sama lain di pelbagai kawasan di Singapura.