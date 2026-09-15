Keputusan pemerintah untuk mempertimbangkan pembinaan rumah di kawasan hijau atau tapak warisan tidak diambil secara ringan, dan hanya dilakukan sekiranya tiada tapak sedia ada atau tapak yang pernah dibangunkan tetapi terbiar yang sesuai, kata Menteri Kedua (Pembangunan Negara merangkap Kewangan), Cik Indranee Rajah. 

Beliau menambah pihak berkuasa menangani isu tanah terhad menerusi dua cara.

Pertama, dengan mengimbangi keperluan dalam setiap keputusan mengenai penggunaan tanah.

Kedua, dengan membesarkan ruang seperti menambak tanah, membina bangunan lebih tinggi atau meneroka kawasan lebih dalam untuk generasi masa kini dan akan datang.

Demikian kata Cik Indranee kepada hadirin yang merangkumi golongan muda pada 14 September menjelang sesi dialog tertutup mengenai perumahan. 

Sesi anjuran bersama oleh MND dan Majlis Belia Kebangsaan (NYC) itu diadakan di *Scape Ground Theatre di Orchard Link.

Dalam ucapannya, Cik Indranee yang juga Menteri di Pejabat Perdana Menteri, menyatakan bahawa masyarakat kini hidup lebih lama, dengan ramai warga emas memilih untuk meluangkan usia tua di kediaman masing-masing.

Sementara itu, lebih ramai golongan muda dan individu bujang inginkan rumah sendiri, katanya.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Arab Saudi, Houthi, serangan dron

Saudi beri amaran akan bertindak tegas selepas serangan Houthi

Sep 15, 2026 | 1:53 PM
Penduduk Iran melintasi papan iklan besar anti-Amerika Syarikat bertulis “Tentera syaitan akan ditenggelamkan di Teluk Parsi” di Dataran Enghelab, Tehran, pada 14 September 2026. Perang Amerika-Iran dianggarkan sudah menelan belanja sekurang-kurangnya AS$33.4 bilion bagi Washington, selain menyebabkan kekurangan beberapa jenis amunisi dan kerosakan besar pada aset tenteranya di Asia Barat.

Perang Iran: AS berdepan kekurangan senjata

Sep 15, 2026 | 2:13 PM
Para penulis kertas kajian tersebut mendapati bahawa kadar kepadatan pembelian di kawasan berhampiran stesen MRT yang dirancang adalah lebih tinggi dalam kalangan penjawat awam berbanding kumpulan kawalan bukan penjawat awam.

PSD semak kertas kajian dakwa penjawat awam beli rumah dekat stesen MRT belum diumumkan

Sep 15, 2026 | 12:05 PM
Exists, bakal kembali ke Singapura menerusi konsert secara langsung yang dibawakan khas, Exists: Back To School Live In Singapore, pada 15 Januari 2027 di The Star Theatre, The Star Performing Arts Centre.

Exists bakal adakan konsert ‘Back to School’ di S’pura awal 2027

Sep 15, 2026 | 10:29 AM
Menteri Kemampanan dan Sekitaran, Cik Grace Fu, menyampaikan kenyataan negara Singapura pada Persidangan Agung Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) ke-70, yang diadakan di Vienna, Austria, pada 14 September.

S’pura amat prihatin kesan konflik Ukraine, Timur Tengah, Korea U terhadap keselamatan nuklear

Sep 14, 2026 | 10:30 PM
Pemilik kenderaan berat tidak lama lagi boleh meletak kenderaan secara semalaman di lokasi yang sesuai di premis swasta dan bukan kediaman, dengan syarat mereka mendapat kebenaran pemilik kemudahan berkenaan.

Kenderaan berat kini dibenar letak semalaman di premis swasta bukan kediaman

Sep 14, 2026 | 6:52 PM
Noraniza Idris (kiri) membuat persembahan spontan di majlis perkahwinan Encik Syafiq Moklas dan Rahila Rashun (paling kanan).

Persembahan Noraniza Idris, dikir barat meriahkan majlis Rahila Rashun

Sep 14, 2026 | 8:42 PM
bola sepak, Gavin Lee, skuad Singa, Piala Asia

Jadi bapa perkuat semangat Gavin bimbing pasukan Singa

Sep 14, 2026 | 5:30 AM
Keadaan mutu udara lebih buruk turut dilaporkan di Sarawak apabila stesen pemantauan di Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencatatkan IPU 521, manakala Kuching merekodkan bacaan 311.

IPU Pasir Gudang, Segamat catat paras tidak sihat

Sep 4, 2026 | 5:56 PM
Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi (kiri), ketika mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Mengenai Keselamatan dan Kesesakan Jalan Raya di Putrajaya.

Johor rancang 5 langkah atasi kesesakan jelang operasi RTS Link

Aug 25, 2026 | 3:34 PM

Hasilnya, purata saiz isi rumah bagi satu unit Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) merosot daripada hampir lima orang pada 1980, kepada kurang daripada tiga orang pada 2025.

Dengan peningkatan permintaan terhadap unit flat, pihak berkuasa perlu mencari lebih banyak tapak untuk membina kediaman, kata Cik Indranee.

Bagi memanfaatkan penggunaan tapak yang pernah dibangunkan, strateginya adalah dengan membina bangunan lebih tinggi.

Sebagai contoh, lat yang bakal dibangunkan di kaki bukit Pearl’s Hill di Outram Park akan melebihi 60 tingkat.

Pihak berkuasa juga sedang membangunkan semula beberapa padang golf selepas tempoh pajakannya tamat.

Menjelang 2030, pemerintah bakal mengambil semula lebih 400 hektar tanah padang golf – dengan saiz bersamaan hampir 600 padang bola sepak – bagi tujuan pembangunan semula.

Ini termasuk tapak lama padang golf Keppel Club di mana perumahan baharu Berlayar akan dibina, sebagai sebahagian daripada Greater Southern Waterfront.

“Sekiranya tiada tapak sedia ada atau tapak yang pernah digunakan yang sesuai, kami perlu mempertimbangkan pembangunan perumahan di kawasan hijau atau tapak yang telah wujud sekian lama,” kata Cik Indranee.

Pemerintah turut berusaha mengehadkan dan mengurangkan sebarang kesan terhadap alam sekitar atau warisan berkenaan.

“Oleh itu, sedang kami melakukan lebih banyak pembangunan bagi memenuhi keperluan perumahan, kami akan melaksanakannya secara cermat dan bertanggungjawab, serta membuat keputusan demi kepentingan Singapura dan rakyatnya,” kata Cik Indranee.

Pada Julai, HDB menerbitkan laporan kajian alam sekitar bagi Gillman Barracks dan Sunset Way di Clementi, di mana sebahagian kawasan hutan dijangka dibangunkan bagi perumahan awam.

Menyusuli maklum balas orang ramai, Menteri Negara (Pembangunan Negara merangkap Ehwal Luar), Encik Alvin Tan, berkata lebih banyak kawasan hijau di Gillman Barracks dan Hutan Maju di Sunset Way akan dikekalkan, meskipun ini bermakna jumlah unit rumah yang dapat dibina di kawasan berkenaan akan berkurangan.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Alvin Tan: Lebih banyak kawasan hijau di Gillman Barracks, Hutan Maju akan dikekalkanAug 14, 2026 | 5:44 PM
Pelan Induk Greater Sentosa perkenal projek pelancongan mampan baru S’puraJul 3, 2026 | 7:32 PM
Indranee Rajahmnd