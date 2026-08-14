Lebih banyak kawasan hijau di Gillman Barracks dan Hutan Maju akan dikekalkan menyusuli maklum balas orang ramai mengenai rancangan pembangunan dua kawasan itu.

Namun, ini bermakna jumlah rumah yang dapat dibina di kawasan berkenaan akan berkurangan, kata Menteri Negara (Pembangunan Negara merangkap Ehwal Luar), Encik Alvin Tan, kepada wartawan pada 14 Ogos.

“Dengan perubahan ini, lebih banyak kawasan hijau akan dikekalkan di kedua-dua kawasan berbanding rancangan asal.

“Jumlah tambahannya akan ditentukan, tetapi kita perlu menerima bahawa ini bermakna jumlah rumah yang dapat dibina di kedua-dua kawasan untuk rakyat Singapura adalah kurang sedikit,” katanya.

Pihak berkuasa akan terus mendapatkan pandangan rakyat Singapura dan berusaha menyelesaikan rancangan itu dalam tempoh sebulan, tambahnya.

Rancangan awal mengekalkan 40 peratus kawasan hijau di Gillman Barracks dan 35 peratus di Hutan Maju, katanya, sambil mengatakan rancangan itu dibangunkan bersama kumpulan pencinta alam.

“Rancangan semasa belum muktamad,” kata Encik Tan.

Encik Tan berkata kumpulan pencinta alam meminta koridor hijau tengah di Gillman Barracks diperluas bagi menghubungkannya dengan kawasan hijau lain, seperti Taman Bukit Telok Blangah, Kawasan Simpanan Alam Semula Jadi Labrador dan HortPark.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Anggota bomba berusaha memadamkan kebakaran hutan dan tanah di Palem Raya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia, pada 13 Ogos 2026. Musim kemarau yang semakin buruk akibat fenomena El Nino mencetuskan kebakaran tanah dan gambut secara meluas, dengan puluhan ribu hektar kawasan terjejas di Sumatera Selatan. Kebakaran turut menyebabkan mutu udara merosot dan jerebu menyelubungi beberapa kawasan, termasuk di negara jiran Malaysia.

Indonesia perangi kebakaran hutan ketika kemarau ‘Godzilla El Nino’ semakin buruk

Aug 14, 2026 | 7:30 PM
Hari Kebangsaan Singapura, peserta Hari Kebangsaan, adik beradik penari

Tiga beradik curi masa di celah kesibukan demi semarakkan pentas NDP

Aug 14, 2026 | 6:52 PM
Murid Sekolah Rendah Frontier turut menyertai acara NITRA di bawah satu program yang mengetengahkan nilai melalui kesusasteraan Melayu secara kreatif dan interaktif.

Acara NITRA angkat nilai, junjung kreativiti dalam pembelajaran sastera

Aug 14, 2026 | 5:12 PM
Malaysia, Tabung Haji, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, rasuah

SPRM buka 14 kertas siasatan kes Tabung Haji

Aug 14, 2026 | 2:23 PM
perniagaan fesyen

Mantan guru, kini pengasas perniagaan fesyen, cekal lawan barah

Aug 14, 2026 | 2:28 PM
One-North, syarikat pemula, taman AI

Pengezonan semula One-North gandakan ruang syarikat pemula, taman AI

Aug 12, 2026 | 5:44 PM
projek belia

Projek interaktif galak belia berbahasa Melayu

Jul 27, 2026 | 5:30 AM
Pengasas bersama, pertubuhan Fellowship of Men (FMS), Encik Ismail Didih Ibrahim (kanan), 41 tahun; dan Encik Ben Ang (kiri), 45 tahun, berharap dapat mewujudkan ruang yang lebih menyokong kaum lelaki agar tampil mendapatkan bantuan dan mempertingkat diri serta jalinan hubungan.

Persatuan sedia ruang selamat buat kaum Adam dapat sokongan

Jul 27, 2026 | 5:30 AM
Ketua Pegawai Eksekutif, Agensi Penyakit Berjangkit (CDA), Profesor Vernon Lee, berkata kecerdasan buatan (AI) dapat melengkapkan strategi pemantauan sedia ada bagi membantu mengesan dan menilai potensi penularan wabak.

CDA manfaat AI teraju usaha S’pura tangani penyakit berjangkit

Jun 29, 2026 | 2:35 PM
Empat adik-beradik ghairah dan gembira kerana terdapat hamster di rumah. Dalam gambar (dari kiri mengikut putaran jam) termasuk ‘Adn Mika Syah Abdul Mannan, Amanda Nurimani Abdul Mannan, Aisy Al-Mateen Abdul Mannan dan Arjuna Nuha Abdul Mannan.

Empat beradik berdakap gembira dapat hamster

Aug 29, 2025 | 4:56 PM

Bagi Hutan Maju, kumpulan itu meminta koridor hijau diperluas bagi mewujudkan kawasan tumbuhan yang lebih luas dan berterusan untuk haiwan mencari makanan.

Penduduk berhampiran dan orang ramai turut meminta lebih banyak kawasan hijau dikekalkan.

“Kita akan mengambil kira saranan ini dalam membuat penyesuaian,” kata Encik Tan.

Presiden Persatuan Alam Semula Jadi (NSS), Encik Leong Kwok Peng, berharap pihak berkuasa mengekalkan dua pertiga Hutan Maju, berbanding satu pertiga dalam rancangan semasa.

Katanya, anak sungai air tawar di utara hutan itu boleh digabungkan dengan bahagian selatan untuk mewujudkan hutan yang lebih luas.

Namun, langkah itu masih boleh menjejaskan biodiversiti, tambahnya.

Encik Leong berkata beliau terkejut dengan sambutan luas terhadap Hutan Maju.

“Agak menggembirakan melihat golongan belia dan Anggota Parlimen (AP) begitu giat mendekati penduduk mengenai perkara ini,” katanya.

Encik Tan sebelum ini memberitahu Parlimen bahawa rancangan bagi kawasan itu belum dimuktamadkan, tetapi perlu dibangunkan bagi memenuhi keperluan perumahan Singapura sepanjang dekad akan datang.

Seramai 19 AP mengemukakan soalan mengenai pelbagai isu, termasuk keseimbangan antara keperluan perumahan dengan pemeliharaan alam sekitar, keberkesanan maklum balas orang ramai dan ketelusan proses perancangan.

Warga Singapura, khususnya yang tinggal berhampiran kawasan terjejas, bimbang akan kehilangan kawasan yang dianggap penting bagi kejiranan mereka.

Ada yang merangka cadangan, menganjurkan dialog dan menghantar petisyen kepada AP supaya isu itu dibangkitkan di Parlimen.

Laporan berkaitan
Alvin: Pelan bangun Sunset Way, Gillman Barracks belum muktamad, boleh ubahAug 4, 2026 | 4:36 PM
Pemerintah kaji kekalkan sebahagian kawasan hijau Sunset Way, Gillman BarracksAug 4, 2026 | 4:42 PM
Pembangunan Sunset Way, Gillman Barracks perlu bagi penuhi keperluan perumahan S’puraAug 4, 2026 | 6:26 PM
Pembangunan semula Hutan Maju, pemberhentian kerja GovTech tumpuan sidang ParlimenAug 3, 2026 | 7:05 PM
6 bangunan di Gillman Barracks bakal dirobohJul 10, 2026 | 3:35 PM
kawasankoridor hijauGILLMAN BARRACKSparlimenAlvin Tan