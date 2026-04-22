Topic followed successfullyGo to BHku
Pemerintah perlu kuatkan usaha laksana dasar baik dalam sekitaran mencabar
SM Lee: Perkhidmatan awam perlu yakin dengan dasar yang mereka gubal
Apr 22, 2026 | 6:12 PM
Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong, berucap di Majlis Makan Malam Perkhidmatan Pentadbiran 2026 di Pusat Konvensyen dan Ekspo Sands, pada 21 April. - Foto ST
Pemimpin politik dan perkhidmatan awam Singapura mesti berusaha “jauh lebih keras” untuk mengekalkan kitaran dasar dan tadbir urus yang baik dalam persekitaran global yang mencabar, kata Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong.
Kini, terdapat risiko lebih besar kitaran baik ini akan terjejas, kata Encik Lee, sambil menambah bahawa perkara tersebut akan menyukarkan langkah menyediakan kemakmuran dan kemajuan bagi rakyat Singapura.
