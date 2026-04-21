Gabungan kedaulatan undang-undang, norma sosial penting bagi kejayaan tadbir urus
Gabungan kedaulatan undang-undang, norma sosial penting bagi kejayaan tadbir urus
Ye Kung: S'pura sedang kemas kini undang-undang negara agar seiring dengan perkembangan baharu
Apr 21, 2026 | 2:41 PM
Gabungan kedaulatan undang-undang, norma sosial penting bagi kejayaan tadbir urus
Menteri Penyelaras bagi Dasar Sosial merangkap Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung (kiri), bersama anggota Politburo Parti Komunis China, Encik Chen Wenqing, di Hangzhou, China, pada 20 April. - Foto MSF
HANGZHOU (China): Gabungan berkesan kedaulatan undang-undang dan norma sosial penting bagi menjamin kejayaan tadbir urus sosial, termasuk dalam menyelesaikan pertikaian masyarakat.
Demikian kata Menteri Penyelaras bagi Dasar Sosial, Encik Ong Ye Kung, dalam sebuah forum dua hala peringkat tinggi bersama China.
Ye Kung lawat China, tinjau teknologi AI dalam jagaan kesihatanJan 25, 2026 | 7:17 PM
MFA: Momentum positif dalam kerjasama dua hala S’pura-China Sep 4, 2025 | 6:25 PM