Pemerintah peruntuk tanah bagi hospital swasta tidak kaut untung di timur S’pura
Ye Kung: Langkah pertama dalam 20 tahun, tawar pilihan jagaan kesihatan lebih mampu milik, agar hospital awam kurang sesak
Apr 9, 2026 | 6:29 PM
Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung, berucap pada acara ulang tahun ke-65 Hospital Mount Alvernia pada 9 April, di mana beliau berkongsi butiran mengenai usulan membangun hospital akut swasta yang tidak kaut untung dan dapat menampung 300 hingga 400 katil. - Foto ST
Bagi menyediakan lebih banyak pilihan penjagaan kesihatan swasta dengan kos lebih rendah, pemerintah bercadang memperuntuk sebidang tanah bagi hospital akut swasta tidak mengaut untung yang baharu di kawasan timur Singapura, kata Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung, pada 9 April.
Projek itu akan menjadi peruntukan tanah pertama bagi hospital swasta dalam hampir dua dekad, sekiranya rancangan diteruskan seperti yang dijangkakan, katanya.
