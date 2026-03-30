Pemerintah rancang mula kerja persediaan bagi Long Island
Pemerintah rancang mula kerja persediaan bagi Long Island
URA: Kerja termasuk alih halangan dasar laut, pastikan projek tambak di luar Taman East Coast siap ikut jadual
Mar 30, 2026 | 6:25 PM
Pemerintah rancang mula kerja persediaan bagi Long Island
Lakaran artis bagi projek Long Island, yang akan mewujudkan sekitar 800 hektar tanah untuk pembinaan rumah, sebuah kolam air dan taman pesisiran pantai baru. - Foto URA
Pemerintah sedang merancang untuk memulakan kerja-kerja persediaan bagi Long Island, dan akan melaksanakannya secara berperingkat bagi mengurangkan kesan kepada mereka yang kerap ke kawasan itu.
Kerja-kerja ini, termasuk mengalihkan halangan dalam dasar laut dan mengangkut barangan ke perairan, penting bagi memastikan projek penambakan di luar Taman East Coast ini siap mengikut jadual.
