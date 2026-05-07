Pemerintah tiada rancangan lanjutkan Saham Diskaun Khas Singtel
Dinesh Vasu: Rakyat sudah biasa dengan pemilikan saham, tidak lagi perlu titik permulaan sedemikian
May 7, 2026 | 9:53 PM
Pemerintah tiada rancangan meluaskan skim Saham Diskaun Khas (SDS) Singtel, kata Menteri Negara (Tenaga Manusia merangkap Kebudayaan, Masyarakat dan Belia), Encik Dinesh Vasu Dash, di Parlimen pada 7 Mei.
Ini memandangkan rakyat Singapura kini sudah biasa dengan pemilikan saham dan tidak lagi memerlukan titik permulaan sedemikian.
