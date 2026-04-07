Saham diskaun khas Singtel akan dipindah ke CDP
Pelabur yang pilih jual saham ini akan terima hasil jualan secara tunai disalur terus ke akaun bank
Apr 7, 2026 | 6:52 PM
Mulai 8 April, pelabur yang menjual pegangan Saham Diskaun Khas (SDS) Singtel, boleh mendapatkan hasil jualan dalam bentuk tunai terus ke akaun bank yang berdaftar dalam tempoh 14 hari bekerja. - Foto ST
Singtel dan Lembaga Tabung Simpanan Pekerja (CPF) telah memulakan langkah memindahkan semua Saham Diskaun Khas (SDS) Singtel yang kini dipegang sebagai amanah oleh lembaga tersebut, akan dialih terus ke dalam akaun Depositori Pusat (CDP) individu pelabur.
Ini bermakna hampir 615,000 rakyat Singapura yang memegang SDS hari ini akan memiliki kawalan langsung ke atas saham mereka dan akses kepada wang tunai jika mereka memilih untuk menjualnya.
