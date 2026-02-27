Dengan pencapaian yang cemerlang bagi kededua pelajaran dan sukan, Muhammad Edel Mahbub Harahap kekal tekad untuk menabur bakti kepada masyarakat melalui apa jua cara. - Foto VJC

Sewaktu kecil, kehidupan Muhammad Edel Mahbub Harahap diselubungi jerih payah apabila berhijrah dari Batam ke Singapura bersama ibu bapanya.

Edel, 18 tahun, masih ingat bagaimana mereka sekeluarga mengalami kekangan kewangan untuk menyesuaikan diri di negara baru.

Pada awalnya, mereka berpindah untuk mengubah nasib mereka.

Ayahnya, Encik Azwarman, kini 45 tahun, mendapat tawaran bertugas sebagai jurutera pada 2007.

Beberapa tahun selepas itu, Edel yang masih kecil datang ke Kota Singa bersama ibunya, Cik Intan Daulay, seorang suri rumah.

Meski sudah menjadi warganegara Singapura kini, Edel tetap terkenang akan kesempitan hidup yang dilalui oleh saudara-maranya di Sumatera, Indonesia ketika menziarahi mereka setiap tahun.

Hal itu telah menanam budi dalam diri Edel untuk selalu menyumbang balik kepada masyarakat di Indonesia mahupun Singapura melalui apa jua cara agar mereka dapat merasakan kehidupan yang lebih baik.

Pada masa yang sama, ia juga telah membakar lagi semangatnya untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik demi menyebar manfaat kepada orang lain menerusi kerjaya idamannya sebagai doktor.

Pelajar Maktab Rendah Victoria (VJC) itu telah menerima keputusan Sijil Am Pelajaran (GCE) Peringkat ‘A’ pada 27 Februari dan bertekad untuk mengejar impian dalam mengikuti pengajian dalam bidang perubatan, sama ada di Universiti Nasional Singapura (NUS) atau Universiti Teknologi Nanyang (NTU).

Edel merupakan salah seorang calon peperiksaan dalam kalangan 94.7 peratus pelajar yang meraih sekurang-kurangnya tiga kelulusan H2, dengan kelulusan dalam Kertas Am (GP).

Katanya: “Kehidupan saudara-mara saya di Sumatera serba kekurangan. Ada yang sampai tidak mampu untuk memiliki sepasang kasut.

“Maka, saya sentiasa ingin melakukan yang terbaik dalam apa saja yang saya ceburi bukan sahaja untuk meraih kehidupan yang senang, malah, saya ingin sentiasa membantu masyarakat yang memerlukan.”

Edel kerap menghulurkan bantuan dan memberi bimbingan pelajaran kepada rakan sedarjahnya.

Selain mencapai prestasi cemerlang bagi pelajarannya, beliau juga merupakan kapten pasukan bola lantai dan kerap melibatkan diri dalam kerja kemasyarakatan sebagai sukarelawan.

Berkongsi tentang impiannya untuk menjadi doktor, beliau menyingkap pengalamannya ketika menjadi sukarelawan di Hospital Besar Sengkang (SKH).

Edel berkata:

“Sewaktu saya menjadi sukarelawan di SKH, saya terlihat seorang doktor yang bersungguh-sungguh mendampingi dan memberi sokongan kepada pesakit dengan sepenuh hati.

“Pesakit itu mempunyai lubang pada lehernya selepas menjalani pembedahan dan mengalami kesukaran untuk mengeluarkan lendirnya. Namun ketika itu, doktor tersebut dengan penuh prihatin tidak putus-putus membantu pesakit itu untuk mengeluarkan lendir.

“Sejak menyaksikan peristiwa sedemikian, saya memasang tekad untuk menjadi seorang doktor yang dapat membantu orang lain dengan penuh prihatin,” jelas beliau.

Dengan minat yang mendalam terhadap sukan dan bola lantai khususnya, Edel bukan sahaja bergiat aktif sebagai pemain sekolahnya, malah, turut menganggotai pasukan bola lantai di luar sekolah.

Di sebalik minatnya terhadap sukan, tertanam cita-cita lebih murni untuk menyumbang kepada masyarakat.

Justeru, Edel telah mengasaskan satu inisiatif yang dipanggil ‘Project Elpida’ di VJC bersama empat lagi rakannya.

Project Elpida ini dijalankan dengan kerjasama Majlis Sukan Kurang Upaya Singapura (SDSC) untuk membangkitkan kesedaran tentang atlet kurang upaya sekali gus memahami cabaran yang mereka hadapi.

Beliau berkongsi:

“Ramai yang masih kurang memahami atau mengenali tentang sukan para. Justeru, atas semangat kepedulian terhadap golongan atlet kurang upaya ini, saya ingin mendedahkan kepada khalayak ramai tentang rintangan yang golongan ini lalui dalam arena sukan.”

Walaupun projek itu dijalankan ketika menuntut di VJC, Edel tetap ingin melanjutkan usaha tersebut pada skala besar.