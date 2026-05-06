Murid Darjah 4 mempunyai ‘kemahiran fungsi eksekutif’ yang diperlukan untuk mula menggunakan alat Kecerdasan Buatan (AI) pendidikan dengan pengawasan, kata Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee, di Parlimen pada 6 Mei.

Beliau menjelaskan berdasarkan kajian, usia ini membolehkan murid memiliki kebolehan merancang dan menilai diri yang penting untuk mengguna AI secara bertanggungjawab.

