Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi, berkata pemerintah akan meningkatkan dana bagi menyokong usaha pemerkasaan kedwibahasaan yang dijalankan MTLLPC kepada $33 juta. - Foto MDDI

Pemerintah naikkan dana sokong usaha kedwibahasaan kepada $33j Syed Harun: Dana dipertingkatkan untuk sokong program pemerkasaan Bahasa Ibunda bagi pelajar dan ibu bapa

Pemerintah akan meningkatkan peruntukan dana bagi menyokong usaha pemerkasaan kedwibahasaan yang dijalankan Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Ibunda (MTLLPC) kepada $33 juta.

Peruntukan ini meliputi tempoh empat tahun dari tahun kewangan 2026 hingga 2030 – lebih tinggi berbanding $30 juta yang diperuntukkan bagi tahun kewangan 2021 hingga 2025, kata Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi.

Dalam perbahasan Jawatankuasa Perbekalan (COS) Kementerian Pendidikan (MOE) di Parlimen pada 3 Mac, Dr Syed Harun berkata dana ini akan menyokong pelbagai aktiviti dan program terkait dengan pembelajaran Bahasa Ibunda (MTL) bagi pelajar dan ibu bapa.

Beliau berkata demikian sebagai respons kepada usulan yang diutarakan Dr Hamid Razak (GRC West Coast-Jurong West) berhubung penggunaan MTL yang harus diteruskan luar dari ruang kelas semata-mata.

Dr Syed Harun berkata: “Proses mempelajari MTL tidak semestinya terkait dengan kesempurnaan.

“Ia adalah perkongsian, dalam Bahasa Ibunda, kisah-kisah kita, asal usul, warisan dan budaya bersama anak-anak kita dan generasi yang akan datang.”

Oleh demikian, beliau berkata dana pembiayaan kali ini akan tertumpu pada usaha menyokong ibu bapa dalam fasa awal pembangunan kanak-kanak memandangkan fasa itu amat kritikal bagi pembangunan bahasa si anak.

Salah satu usaha yang akan dijalankan mulai Jun adalah bengkel percuma kendalian guru MTL bagi prasekolah, hasil kerjasama antara MTLLPC dengan Kelab Masyarakat.

Menurutnya, usaha tersebut bertujuan membantu ibu bapa menyepadukan MTL dalam komunikasi harian bersama anak-anak mereka.

Sungguhpun demikian, Dr Syed Harun akur pembelajaran MTL di dalam bilik darjah merupakan usaha yang harus sentiasa dipertingkatkan bagi pelajar, baik mereka di peringkat sekolah rendah ataupun sekolah menengah.