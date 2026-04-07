Penduduk, akar umbi boleh cuba AV ulang-alik ComfortDelGro di Punggol
LTA belum tetapkan bilangan maksimum penumpang atau tarikh pasti permulaan khidmat awam berbayar
Apr 7, 2026 | 6:19 PM
Penduduk Punggol dan pemimpin masyarakat akar umbi akan berpeluang mencuba perkhidmatan ulang-alik kenderaan berautonomi (AV) ComfortDelGro (CDG) sebelum ia dibuka kepada orang ramai. - Foto ST
Penduduk Punggol dan pemimpin akar umbi dijemput mencuba perkhidmatan ulang-alik kenderaan berautonomi (AV) ComfortDelGro (CDG) mulai 7 April di kawasan perumahan itu, sebelum tempahan dibuka kepada semua.
Mereka boleh memilih daripada dua laluan: Laluan pertama, sepanjang 12 kilometer dengan tujuh hentian, yang menghubungkan kediaman, hab transit, dan kemudahan utama Punggol, yang mengambil masa sekitar sejam.
