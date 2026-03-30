Bas SBS Transit terbakar di TPE, tiada kecederaan dilaporkan
Mar 30, 2026 | 3:28 PM
Foto yang dimuat naik di media sosial menunjukkan anggota bomba memadamkan kebakaran di bahagian belakang sebuah bas hijau yang telah berhenti di tepi jalan. - Foto FACEBOOK SG ROAD VIGILANTE
Sebuah bas SBS Transit terbakar di Ekspreswe Tampines (TPE) pada pagi 30 Mac.
Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) berkata ia dimaklumkan mengenai kebakaran itu yang berlaku di TPE menuju ke Ekspreswe Seletar (SLE) selepas pintu keluar Tampines Avenue 10 pada sekitar 6.50 pagi.
