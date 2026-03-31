Kenaikan kos bahan api: Grab akan naikkan sementara surcaj kepada 90 sen
90 sen sepenuhnya akan diberikan kepada pemandu untuk bantu tangani peningkatan kos bahan api
Mar 31, 2026 | 3:53 PM
Grab berkata surcaj bahan api akan disemak menjelang tarikh akhir 31 Mei. - Foto ST
Perjalanan Grab akan menjadi lebih tinggi sedikit bermula 7 April, dengan syarikat pengendali itu akan meningkatkan surcaj yang bertujuan menampung perbelanjaan bahan api bagi pemandunya.
Dalam e-mel kepada pengguna pada 31 Mac, Grab berkata ia akan meningkatkan surcaj sebanyak 50 sen kepada 90 sen bagi setiap perjalanan bukan teksi standard atau bermeter.
Laporan berkaitan
GrabCab naik tambang perjalanan bermeter susulan kenaikan kos bahan apiMar 23, 2026 | 5:14 PM
Lonjakan harga minyak: Penumpang siap sedia tambang khidmat kereta sewa naikMar 19, 2026 | 6:57 PM