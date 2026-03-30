Kesesakan dijangka di pusat pemeriksaan Woodlands, Tuas sempena cuti Good Friday
Semak dahulu status trafik sebelum mula perjalanan, digalak naik bas rentas sempadan
Mar 30, 2026 | 3:33 PM
Para pengunjung boleh menjangkakan masa menunggu yang lebih lama untuk melepasi pusat pemeriksaan sepanjang acara Qing Ming dan cuti umum Good Friday. - Foto fail
Mereka yang merancang perjalanan ke Malaysia melalui pusat pemeriksaan darat, Tuas dan Woodlands, dari 3 hingga 5 April dinasihatkan supaya bersedia menghadapi kesesakan yang teruk.
Ini bersempena sambutan Qing Ming – upacara memperingati mereka yang telah mati dalam masyarakat Cina – dan cuti umum Good Friday.
Trafik dijangka sesak di Woodlands, Tuas semasa cuti sekolahNov 17, 2025 | 5:31 PM
Qing Ming, Good Friday: Trafik dijangka sesak di pusat pemeriksaan daratMar 31, 2023 | 9:00 AM