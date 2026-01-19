Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Hasil siasatan kemalangan melibatkan kenderaan autonomi (AV) pada 17 Januari akan didedahkan kepada umum apabila siap kelak. - Foto FACEBOOK ALVIN TEO

Menteri Negara Kanan (Pengangkutan), Cik Sun Xueling, memberi jaminan kepada penduduk Punggol pihak berkuasa memandang serius keselamatan awam, dengan hasil siasatan kemalangan kenderaan autonomi (AV) pada 17 Januari akan didedahkan kepada umum apabila selesai.

Buat masa ini, Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) sedang menyiasat kemalangan itu, jelasnya dalam satu catatan Facebook pada 19 Januari.

Memandangkan kenderaan itu dikendalikan ComfortDelGro (CDG), tempoh masa keselamatan telah ditetapkan untuk armada AV syarikat di bandar itu.

Dalam catatannya, Cik Sun, yang juga Anggota Parlimen GRC Punggol, berkata pengangkutan ulang-alik AV yang dikendalikan oleh Grab itu akan terus beroperasi.

Ia melalui laluan 10 kilometer dari Punggol Barat ke Punggol Timur, yang dipanggil Laluan 1.

Beliau berkata: “Meskipun mereka mempunyai warna yang serupa, namun pengendalinya berbeza (Grab) serta perisian dan jenis kenderaan juga berbeza.

“Kenderaan ini akan terus menggunakan Laluan 1 sebagai sebahagian daripada ujian dan pengenalan.

“Kenderaan ini belum dibuka kepada orang ramai kerana kami sedang mengumpulkan maklum balas untuk menambah baik perkhidmatan ulang-alik ini.”

Penduduk Punggol telah diundang untuk mencuba perkhidmatan Grab mulai 12 Januari, menjelang pelancaran awam yang dijangka dalam tempoh dua hingga tiga bulan akan datang.

Komen Cik Sun dibuat selepas sebuah AV yang dikendalikan oleh CDG melanggar pembahagi jalan semasa menjalani ujian jalan raya di Punggol pada 17 Januari.

CDG mengesahkan salah sebuah kenderaannya terlibat dalam kemalangan di Edgedale Plains sekitar 3.10 petang pada 17 Januari.

Kenderaan itu mengesan objek kecil di jalan raya dan bertindak balas sewajarnya, kata pengendali pengangkutan itu, sambil menambah pengendali keselamatannya kemudian mengambil alih stereng secara manual.

Kenderaan itu melanggar pembahagi jalan semasa pengambilalihan secara manual.

Tiada penumpang di dalamnya dan tiada sesiapa yang cedera.

CDG akan mengendalikan salah satu daripada tiga laluan AV yang dirancang di Punggol, dengan kerjasama firma pemanduan autonomi China, Pony.ai.

Laluannya bermula dari Punggol East ke Punggol North.

Dua laluan lain akan dikendalikan oleh syarikat teknologi Grab dengan kerjasama syarikat AV China WeRide.

Sambil menegaskan keselamatan tidak boleh diperlekeh walaupun ketika AV sedang diuji, Cik Sun berkata: