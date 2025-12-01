Sepanjang tempoh tiga bulan, kereta api ulang-alik yang menghubungkan stesen Mountbatten, Dakota dan Paya Lebar akan beroperasi di satu platform pada selang masa 10 minit. - Foto ST

Sepanjang tempoh tiga bulan, kereta api ulang-alik yang menghubungkan stesen Mountbatten, Dakota dan Paya Lebar akan beroperasi di satu platform pada selang masa 10 minit. - Foto ST

Masa tunggu tren lebih lama susulan kerja perkukuh terowong CCL LTA: Purata 480,000 penumpang dijangka terjejas setiap hari dari 17 Jan hingga 19 Apr

Penumpang yang menggunakan Laluan Circle (CCL) akan menghadapi kelewatan sehingga 30 minit kerana kerja-kerja untuk mengukuhkan terowong yang menghubungkan stesen Mountbatten, Dakota dan Paya Lebar dari 17 Januari hingga 19 April 2026.

Terowong bawah tanah ini dibina daripada tanah liat marin yang lembut, menjadikannya lebih mudah mengalami perubahan bentuk.

Permasalahan kecil seperti kebocoran air telah pun muncul, menurut The Straits Times (ST).

Walaupun tiada risiko keselamatan, namun tanpa menangani masalah dalam struktur terowong ini boleh menyebabkan gangguan perkhidmatan yang teruk, kata Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) pada 1 Disember.

Ia merupakan salah satu gangguan perkhidmatan MRT yang paling lama, berlangsung selama tiga bulan setakat ini.

Sepanjang tempoh tersebut, tren ulang-alik akan beroperasi di satu platform pada selang 10 minit, menghubungkan stesen Mountbatten, Dakota dan Paya Lebar.

Ini lebih lama daripada kekerapan tiga minit sekarang ini.

Penumpang perlu bertukar ke kereta api lain di Mountbatten atau Paya Lebar untuk meneruskan perjalanan mereka di CCL.

Jarak laluan 20 stesen antara HarbourFront dengan Paya Lebar akan menyaksikan selang waktu sibuk meningkat daripada dua kepada tiga minit.

Selang waktu kereta api antara stesen Mountbatten dengan Dhoby Ghaut dan Marina Bay pula akan bertambah daripada enam kepada 10 minit.

Secara purata 480,000 penumpang akan terjejas setiap hari.

Penumpang harus menjangkakan stesen pertukaran CCL, seperti Bishan, Serangoon dan Buona Vista, akan sesak semasa waktu sibuk pagi dan petang.

“Semasa tempoh ini, masa menunggu tambahan boleh berlanjutan sehingga 30 minit berbanding waktu perjalanan biasa,” kata LTA.

Penumpang juga mungkin mahu mengelakkan laluan antara Mountbatten dengan Paya Lebar, dan menggunakan sambungan bas dan kereta api lain, tambah badan berkanun itu.

Beberapa laluan bas ulang-alik juga akan beroperasi semasa waktu sibuk untuk menyediakan pengangkutan sambungan gantian antara pelbagai stesen yang tidak terjejas oleh kerja-kerja tersebut.

Sebanyak 62 bas ulang-alik akan digunakan sebagai permulaan, kata LTA.

Mereka yang menaiki bas ketika waktu sibuk pagi dan petang mungkin mendapati ia lebih cepat dan lebih mudah untuk menaiki laluan MRT lain, tambah LTA.

Sebagai contoh, penumpang yang menaiki bas dari daerah timur laut di Laluan Timur Laut (NEL) ke utara, Kent Ridge atau Buona Vista boleh berpindah ke CCL di HarbourFront, dan bukannya di Serangoon.

CCL terdiri daripada 33 stesen, dengan 30 daripadanya sudah beroperasi. Baki stesen lain, iaitu Keppel, Cantonment dan Prince Edward Road, dijangka dibuka menjelang Jun 2026.

Dalam pada itu, terowong yang menghubungkan stesen Mountbatten, Dakota dan Paya Lebar akan ditutup satu demi satu untuk membolehkan pemasangan plat keluli, kata LTA.