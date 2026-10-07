Pemerintah menyasarkan untuk memperkenalkan perundangan baharu bagi mengawal selia penggunaan kenderaan berautonomi (AV) di jalan raya pada 2027, kata Menteri Negara (Pengangkutan merangkap Kebudayaan, Masyarakat dan Belia), Encik Baey Yam Keng.

Ketika berucap dalam perbahasan mengenai pindaan kepada Akta Pengangkutan Darat dan Perkara Berkaitan yang diluluskan di Parlimen pada 7 Oktober, beliau berkata Akta AV terkini akan mengawal selia AV di jalan raya secara lebih menyeluruh.

Buat masa ini, kawal selia kenderaan tersebut adalah melalui ruang ujian terkawal atau sandbox di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya, dengan tempoh sandbox dilanjutkan sehingga 31 Disember 2028.

Encik Baey berkata Akta AV akan menyokong pelaksanaan kenderaan berautonomi secara berperingkat di jalan raya.

“AV dapat menambah pilihan mobiliti yang wujud bagi warga Singapura dan saling melengkapi pilihan pengangkutan awam di sini.

“Ia dapat memenuhi jurang keperluan di lokasi-lokasi di mana pemandu tidak ingin pergi, selain menyediakan khidmat lewat malam apabila pengangkutan awam tidak beroperasi,” ujarnya.

Beliau berkata demikian sebagai menggulung perbahasan selama lebih kurang empat jam yang menyaksikan 25 Anggota Parlimen (AP) membentangkan usulan dan kebimbangan mengenai pindaan kepada Akta Pengangkutan Darat dan Perkara Berkaitan.

Antara usul yang diketengahkan adalah rangka kerja lebih jelas terkait dengan penggunaan AV bagi tujuan liabiliti, insurans dan kebertanggungjawaban, seperti yang dibentangkan oleh Dr Hamid Razak (GRC West Coast-Jurong West).

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
pendaftaran darjah 1, kementerian pendidikan, perkadaran perumahan awam

Desmond Lee: Pendaftaran Darjah 1 guna perkadaran perumahan awam agar peruntukan lebih mudah

Oct 7, 2026 | 4:35 PM
Houthi melancarkan serangan peluru berpandu balistik dan dron sarat bahan letupan ke atas Lapangan Terbang Antarabangsa Aden, pada 7 Oktober.

Houthi serang lapangan terbang Aden, pertempuran Yaman kian sengit

Oct 7, 2026 | 4:51 PM
chagee, northpoint city, standee

Gurau mahu Chagee buka di pusat beli-belah Northpoint City, kini siap ada ‘standee’ sendiri

Oct 7, 2026 | 2:48 PM
Warga S’pura sesak nafas, 10 kenderaan terbakar, JB City Square

Warga S’pura antara 3 sesak nafas dalam kebakaran 10 kenderaan di JB City Square

Oct 7, 2026 | 1:24 PM
penyakit buah pinggang, chronic kidney disease, CKD

Masuk hospital kerana sakit dada, dapat tahu fungsi buah pinggang merosot kepada 11%

Oct 6, 2026 | 3:14 PM
Perlumbaan Formula Satu (F1) Grand Prix (GP) Gulf Air Bahrain, yang berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang Petronas (SIC), di Selangor, Malaysia, pada 4 Oktober.

Ramai mahu M’sia kembali anjur F1

Oct 5, 2026 | 7:43 PM
Pelajar Tingkatan Empat sebuah sekolah menengah di Yong Peng, Batu Pahat, Johor, Allahyarhamha Irene Sofiya Mohd Khairool Faisal, 16 tahun, dikenali sebagai pelajar cemerlang, baik dan disenangi guru serta rakan.

Kes bunuh pelajar sekolah di Johor: Polis sahkan mangsa maut dipukul objek tumpul

Oct 5, 2026 | 5:10 PM
Di Sekolah Menengah Bukit Panjang Government High (BPGHS), pelajar digalakkan menggunakan pelbagai perisian kecerdasan buatan (AI) sambil menilai kesahihan kandungan yang dihasilkan. Digambarkan ialah Ketua Jabatan (Sains), Cik Alina Ahmad Sany, bersama pelbagai perisian AI yang disediakan untuk kegunaan pelajar.

Bila AI beri jawapan, pelajar diajar untuk tanya, ‘bolehkah jawapan ini dipercayai?’

Oct 5, 2026 | 5:25 PM
Para peserta Projek Warganegara memilih satu daripada sembilan tema untuk mencetuskan kembali kenangan mereka tentang kehidupan pada tahun-tahun awal Singapura, sebelum menulis pengalaman tersebut dalam kad cerita dan merakam kisah mereka. Sesi pada 26 September melibatkan 92 peserta di Pusat Warisan Melayu. 

Projek Warganegara rakam kenangan generasi awal S’pura

Sep 29, 2026 | 2:31 PM
janitor, pensyarah, kisah inspirasi

Pensyarah ingat detik hempas pulas jadi pekerja pembersihan demi kejar impian

Sep 9, 2026 | 1:07 AM

Ini selain melakar syarat operasi AV yang lebih jelas, seperti yang diusul oleh Cik Hazlina Abdul Halim (GRC East Coast).

Perundangan baru ini akan turut mengambil kira maklum balas daripada orang ramai, setelah Kementerian Pengangkutan (MOT) mengadakan sesi rundingan sejak Mei untuk mendapatkan maklum balas mengenai rangka kerja perundangan dan kawal selia AV di sini.

Menurut kenyataan MOT pada 4 Mei, rangka kerja lalu lintas jalan raya yang sedia ada di sini direka dengan mengambil kira kenderaan yang dipandu manusia, berbanding AV yang dipacu teknologi dan algoritma.

Kementerian itu menambah, perundangan AV yang baru itu bakal memperjelas peraturan keselamatan dan rangka kerja bagi liabiliti, insurans, dan penguatkuasaan dalam pengendalian AV.

Ini memberi kepastian yang diperlukan oleh perniagaan untuk mengendalikan AV di sisi undang-undang, di samping memberi jaminan kepada pengguna pengangkutan, kata MOT.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Teknologi AV: Mata pencarian pemandu teksi, PHV terus jadi keutamaan pemerintahOct 7, 2026 | 8:42 PM
Pembukaan RTS Link JB-S’pura ditunda dari Dis 2026 ke Feb 2027Oct 2, 2026 | 6:33 PM
KENDERAAN AUTONOMIMOTpengangkutanparlimen